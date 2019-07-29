2019-07-29T12:10:32+03:00
Общество

Челябинцев приглашают на грандиозное открытие конкурса для молодых предпринимателей

30 июля в парк-отеле «Березка» состоится торжественная церемония открытия конкурса «Молодой предприниматель Челябинской области»
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Участников и гостей ждет неповторимая атмосфера летнего вечера на берегу живописного озера, первый бизнес — КВН и встреча с лучшими предпринимателями страны.

30 июля для молодых бизнесменов региона начнется невероятное путешествие к званию лучшего предпринимателя области. За месяц им предстоит пройти 3 отборочных этапа, образовательный модуль, принять 5 вызовов, получить обратную связь от экспертов, найти партнеров и друзей и прокачать свой бизнес.

На торжественной церемонии открытия участников проекта и зрителей ждет много сюрпризов. Одним из которых станет первый в истории бизнес-КВН. Организаторы обещают раскрыть страшную тайну — Клуб веселых и находчивых — это клуб предпринимателей. В составе 5 известных квновских команд будут играть наставники конкурса — именитые предпринимателя региона, такие как Олег Сиротин, Арсен, Унанян, Татьяна Заславская, Марк Болдов и другие. Вести игру будет участник вышей лиги КВН в составе команды «Наполеон Динамит» Александр Шутов. Наставники и конкурсанты поменяются местами, так как последние будут оценивать будущих менторов. По результатам трех традиционных квновских конкурсов («Приветствие», «Разминка» и «Конкурс капитанов») зрители выберут лучшую команду и вручат им кубок.

Позже участников и гостей ждет самый масштабный нетворкинг под открытым небом. На берегу живописного озера предприниматели могут заявить о себе, обзавестись полезными контактами, найти партнеров. Кроме того, участников нетворкинга ждет розыгрыш призов от партнеров конкурса и выступление участника телепроекта «ПЕСНИ на ТНТ» Дениса Соболева.

На улице будет расположена сцена, на которой участники конкурса смогут выступить с творческим номером, возможно, к ним присоединятся и наставники.

Хочешь увидеть это своими глазами, погрузиться в мир бизнеса, в котором никак без юмора? Приходи на церемонию открытия. Стать зрителем можно, пройдя по ссылке: clck.ru/HFpXN.

Напоминаем, что заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 июля. Регистрацию можно пройти на сайте молодойпредприниматель74.рф.

Участие бесплатное.

Конкурс реализует Фонд развития предпринимательства Челябинской области — Территория Бизнеса при поддержке врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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