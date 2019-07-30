День ВДВ 2019 в Челябинске: программа праздника, афиша, куда сходить

День ВДВ в Челябинске всегда отмечают масштабно, но без каких-либо изменений плана. Можно сказать, что все четко, по-военному. Вот и в 2019 году 2 августа решили делать традиционную программу праздника. Для всех, кто планирует надеть тельняшку, голубой берет и отправиться на День ВДВ в Челябинске, мы представляем афишу празднования в 2019 году.

Автопробег

Неофициально некоторые участники праздника собираются в 9.30 на парковке у ТРК «Родник» и отправляются в автопробег по городу. Доезжают до БТР напротив «Авроры», возлагают цветы и едут на площадь.

Пассажирам автопробега советуют брать камеры, делать красочные фото-видео и затем заполнять ими соцсети, чтобы все видели, как празднуют День ВДВ в Челябинске.

2 августа челябинцы, которые имеют отношение к воздушно-десантным войскам, отметят профессиональный праздник. На весь день у десантников расписана программа. Отмечать начнут уже с утра.

Официальная часть Дня ВДВ 2019 в Челябинске

Построение на площади Революции начинается в 11.00. Правда, в этом году у организаторов Дня ВДВ в Челябинске возникло недопонимание с властями: так что формально мероприятие проводят неофициально.

— Скажем торжественные слова, выдадим награды. Затем отправимся к Вечному огню. Там минута молчания и возложение, — рассказал КП-Челябинск председатель «Союза десантников» Анатолий Качанов.

Концерт в парке Гагарина на День ВДВ

После официальных церемоний, всех участников приглашают проследовать на центральную аллею ЦПКиО им. Гагарина в Челябинске. Концерт начинается около 13.00. Все зависит от погоды и от того, как быстро завершат торжественные мероприятия. Точное время объявят после построения на площади.

На концерте выступают артисты из числа бывших военнослужащих ВДВ. Будет стоять открытый микрофон, к которому сможет подойти выступить любой желающий. Продолжительность концерта около двух часов

Далее мероприятия продолжаться уже по районам. Они, скорее, стихийные, нежели организованные.

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