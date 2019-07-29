Эксперт: Челябинск переплатит за новые автобусы более 100 миллионов рублей

Челябинск не видел новых автобусов несколько лет. Периодически покупали несколько машин, но дошло до того, что в отстойниках стоят уже две сотни развалюх. Поэтому новость о долгожданной покупке крупной партии новых автобусов приняли овациями. На 66 штук планируют потратить 763 млн рублей.

Эксперт в сфере общественного транспорта и активист общественной организации «Гражданский патруль» Александр Агарков, считает, что за автобусы город сильно переплачивает.

ОДИНАКОВЫЕ ДАЖЕ USB-РОЗЕТКИ

Челябинск закупит автобусы двух видов. Внешне они могут быть абсолютно идентичны, но отличаются видом топлива.

Первый вид — на обычном газу. Его под большим давлением заправляют в баллоны на крыше автобуса. Машина стоит 9,5 млн. Такой вид топлива называется «компримированный».

Второй вид автобусов работает на сжиженном газу, который заливают в баки-холодильники. Температура внутри достигает -160 градусов. В выключенном автобусе топливо хранится до трех дней. Если затем не подключить «холодильник», газ придет в негодность. Цена автобуса 13,5 млн рублей.

Эксперт изучил техзадание и требования к аукциону. Никакого обоснования, зачем Челябинску более дорогие автобусы, в документах нет. Все остальные характеристики, вроде кондиционера, количества сидений, и даже USB-розеток — идентичны.

Для чего же тогда покупать более дорогие автобусы? Они нужны для территорий, где есть проблемы с газовыми заправками. Например, это Красноярск.

— Больше запас хода — 250 против 400 км. Но в городских условиях это не так принципиально. Если бы стоимость была одинаковой и у нас в автобусных парках были специалисты, которые умеют обслуживать такое оборудование, то почему бы и не покупать? Но сегодня мы переплачиваем миллионы только ради того, чтобы попробовать, — считает Агарков.

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Выходит, что за автобусы переплачиваем 131 миллион рублей

— За эти деньги, помимо 66 автобусов, могли бы купить дополнительно десять троллейбусов, пять трамваев. Или еще 14 автобусов, итого их стало бы 80. За что мы переплачиваем и лишаем себя возможности купить больше? — недоумевает Агарков.

Остается непонятным, зачем тратить такие деньги. Источник КП-Челябинск в структуре городского общественного транспорта считает, что тут замешаны интересы газовых компаний.

— Им интересно расширить рынок присутствия и продавать сжиженный газ, который в России большим спросом пока не пользуется, — говорит собеседник.

— Сомневаюсь, что администрация отменит закупку. Но поскольку мы отправили запросы в УФАС и контрольно-счетное управление, то ревизоры могут начать задавать вопросы. В обращении в администрацию я предложил внести правку в аукцион: написать компримированный или сжиженный газ, — добавил Александр.

КП-Челябинск направила запрос в управление транспорта с просьбой разъяснить смысл покупки автобусов на сжиженном газе.

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