Карта в погонах

ПСБ как опорный банк ОПК большое внимание уделяет работе с Министерством обороны РФ и участниками гособоронзаказа, в том числе и в части зарплатного обслуживания. Денежное довольствие военнослужащего легко перевести на карту ПСБ. Для этого достаточно просто написать заявление. На основании него банк откроет счет и выпустит зарплатную карту. Являясь зарплатным клиентом ПСБ, владелец карты получает сразу несколько бонусов.

Карта Промсвязьбанка выпускается на платежной системе «Мир», ею удобно оплачивать товары и услуги. На остаток по карте ежемесячно начисляется 5% годовых, поэтому, чем больше денег вы оставляете на ней, тем больший доход можете получить.

Ключевое преимущество зарплатной карты Промсвязьбанка — возможность снять до 1 млн рублей в банкомате любого банка без комиссии. Не придется стоять в очередях или искать банкомат нужного банка, если внезапно потребовались наличные.

Другое не менее важное преимущество от Промсвязьбанка для военнослужащих- возможность переводить до 100 тысяч рублей в месяц в другие банки без комиссии. Удаленная служба или длительная командировка больше не препятствие, чтобы срочно отправить деньги родным. Достаточно один раз настроить платежный шаблон по реквизитам счета получателя, и переводить деньги можно будет очень просто.

В рамках лимита бесплатных переводов до 100 тысяч рублей в месяц держатель карты может, например, оплачивать ипотечные кредиты, счета за ЖКХ и так далее. При этом не потребуется отслеживать остаток лимита — он отображается при осуществлении перевода.

Для владельца карты доступно бесплатное оформление еще четырех карт для членов семьи. Карты будут привязаны к его счету, поэтому вся информация о денежных операциях поступит основному держателю карты.

Пользуясь зарплатной картой ПСБ, можно вернуть до 25 % от стоимости покупок у партнеров платежной системы «Мир». Повышенный кэшбэк (возврат на карту части потраченных денег на покупку товаров или оплату услуг) действует более чем в 900 торговых сетях и организациях: ресторанах, спортзалах, магазинах одежды и бытовой техники, на АЗС и др.

Консультацию по оформлению зарплатной карты можно получить по телефону 8-912-791-77-95 или в офисах ПСБ:

в Челябинске: ул. Тимирязева, 30, пр. Ленина, 42а, ул. 40 лет Победы, 35;

в Магнитогорске: ул. Завенягина, 1, пр. Карла Маркса, 75;

в Чебаркуле: ул. Ленина, 48.

ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ в №3251 от 17 декабря 2014 года.

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