2019-07-30T11:50:14+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ запускает акцию «ЛОВИ МОМЕНТ С УРАЛСИБОМ»

Поделиться:
Изменить размер текста:

Банк УРАЛСИБ запускает акцию «Лови момент с УРАЛСИБОМ». Акция позволяет приобрести страховой полис СК УРАЛСИБ Страхование «Крепкое здоровье» с 30% скидкой в любом офисе Банка УРАЛСИБ.

Акция действует два дня — 1 и 2 августа 2019 года. Стоимость полиса на всю семью составит 4900 рублей (вместо 7000 рублей).

Быстрополис «Крепкое здоровье» включает консультацию врачей круглосуточного диспетчерского пульта, первичную медико-санитарную помощь и медицинскую помощь в неотложной форме, «второе медицинское мнение» — письменную консультацию врачей высокой квалификации, а также стоматологические услуги. В рамках полиса предусмотрено оказание медицинской помощи при острых внезапных заболеваниях, обострении хронических болезней, отравлениях, ожогах, травмах, обморожениях.

Страховая программа действует на всей территории РФ. Программа распространяется на взрослых от 18 года до 75 лет. Лимит страховой защиты — 500 тысяч рублей. Страховая защита действует в течение одного года с 7-ого рабочего дня, следующего за днем оплаты. Страховые выплаты осуществляются в течение 14 рабочих дней.

Для приобретения полиса необходимо обратиться в любое отделение Банка УРАЛСИБ 1 и 2 августа 2019 года.

Генеральная лицензия Банка России № 30

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Челябинцы собрали гигантского розового кота и запустили его с обрыва
Антимонопольная служба хочет оштрафовать челябинский аэропорт
В Долгодеревенском появится новый стадион и ФОК
Экс-продавец обчистила магазин после увольнения в Челябинске
День амурского тигра отметили в Челябинске
Лесники Южного Урала пересели на новые машины
ВТБ запускает программу кредитования на приобретение коммерческой недвижимости по договору долевого участия
Алексей Текслер потребовал ускорить темпы строительства садиков в Долгодеревенском
Житель Челябинской области устроил кровавую резню в подъезде многоэтажки
ВТБ Пенсионный фонд увеличил объем взносов по программе «Коллекция» на 70%
Берег левый — берег правый: в Долгодеревенском строят новый мост
Не болейте! В Челябинской области до конца года откроют 24 фельдшерско-акушерских пункта
В Челябинской области после пропажи школьницы возбудили дело об убийстве
Из-за аномальной жары на юге Челябинской области объявлен режим ЧС
«Избивает кактусом и таскает за волосы»: В Зауралье ребенок пришел в полицию с жалобой на маму-тирана
Падающий лифт держит в страхе жителей челябинской многоэтажки
В Челябинской области снизится транспортный налог