Жители Челябинска не хотят, чтобы деньги тратили на новые скверы

В Челябинске благоустраивают и строят новые зоны отдыха. Так, например, сейчас идут работы в сквере на Алом поле, строится сквер вдоль улицы Университетская набережная. В скором времени пригонят технику и начнут обустраивать другие зеленые зоны. Всего в этом году хотят благоустроить 11 городских скверов. Правда, есть риск, что к сроку, 1 ноября, работы не успеют закончить. В мэрии объяснили, что стройки забуксовали из-за подрядчика.

Наши корреспонденты обсудили эту тему в эфире радио «Комсомольская правда» в Челябинске (95,3 FM). А также спросили у челябинцев, где в городе еще нужны скверы?

Почему в Челябинске тормозится строительство скверов 00:00 00:00

«СНАЧАЛА НАВЕДИТЕ ПОРЯДОК В СТАРЫХ СКВЕРАХ»

Большинство красивых, ухоженных мест отдыха находится в Центральном районе. Чтобы погулять с семьей, с друзьями многим приходится добираться в центральные парки и скверы. Это долго, неудобно, да и нужно тратиться на проезд.

Особенно не комфортно семьям с детьми, у которых нет своего авто. Люди хотят гулять в уютных скверах недалеко от дома.

— Прекрасный сквер бы получился на улице Болейко. Там есть Заячий остров. Место запущенное, но здесь много бегунов, пенсионеров, занимающихся скандинавской ходьбой, мам с колясками, — поделился мнением один из слушателей.

Некоторые челябинцы сказали, что новые скверы в их районах вовсе не нужны. Надо просто привести в порядок имеющиеся.

— На ЧТЗ есть Парк дружбы, его сделали, отчитались и забыли. Сейчас он в запустении: мусор, высокая трава. А открывали с помпой! Обещали также дорогу построить — соединить улицу Чоппа с Октябрьской. Но ничего так и не сделали.

Также горожане пожаловались на состояние улицы Гагарина в Ленинском районе: от Копейского шоссе до отеля «Авроры» ни цветов, ни газонов, только грязь и пыль. А еще здесь срубили березы в угоду парковкам.

— Прекрасные росли березы. Их выкорчевали. Поливали каким-то раствором, чтобы они сохли. А сейчас остались только пни. Одна осталась береза у цветочного салона неподалеку. Видела, как-то подъехал мужчина и стал поливать их какой-то жидкостью. Скоро высохнет и ее тоже уберут, — сетует местная жительница.

Возмущены челябинцы также благоустройством сквера на пересечении улицы Воровского и Свердловского проспекта. Здесь, по словам челябинского урбаниста Льва Владова, ради пешеходных дорожек хотят вырубить 34 дерева.

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