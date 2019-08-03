«Челябинск заставят ларьками, а деревьев не останется»: почему горожанам важно прийти на выборы депутатов в 2019 году
В подкорке у многих сидит отторжение к выборам: образ депутата плотно ассоциируется с человеком в дорогом костюме, который перед выборами метит лавки своим именем и одаривает бабулек продуктовыми наборами. Будьте осторожны. Такие кадры уже действуют в Челябинске. Ведь через месяц в городе выборы.
Если вы о них не знаете, ничего удивительного. Бывший вице-губернатор, который сейчас сидит в колонии, придумал хитрую схему. КП-Челябинск объясняет, как сейчас проходят выборы и почему на них нужно идти.
1. Объясните просто: что это за выборы?
Идея новой схемы кажется супердемократичной. Вы выбираете депутата в своем микрорайоне. Из таких набирают состав районного совета: Курчатовского, Калининского, Ленинского и др. А уже из него депутаты выбирают представителей в городскую думу.
2. Тогда причем тут хитрость?
Раньше мы напрямую выбирали депутатов гордумы. А сейчас они сами выбирают делегатов из районных собраний. Поэтому в Челябинске усиливаются политические кланы, которые ведут свои команды на выборы и затем протаскивают в думу нужных людей.
3. Разве депутаты что-то решают?
В нынешней ситуации в Челябинске они главные во всем. Ведь депутаты назначают мэра. Последние три градоначальника были не самыми крутыми управленцами. Поэтому те же самые депутаты мэров затем снимали.
А еще депутаты могут запретить все маршрутки, приказать высаживать больше деревьев, лучше убирать город и так далее. Главное: выбрать правильных людей.
Победят случайные люди? Тогда город рискует еще больше зарасти кривыми ларьками и остаться без деревьев.
4. Что предлагаете?
Важно изучить кандидатов в своем микрорайоне и выбрать достойного. Познакомиться со всеми можно на избирательном участке. Но на стенде вероятно будет сухая автобиография и шаблонная фотокарточка.
Мы предлагаем зайти на сайт, который создал проект «Челябинский урбанист». Большая часть активных молодых кандидатов выложила там свои программы и даже ссылки на соцсети.
5. Я еще подумаю, идти на выборы или нет, но на всякий случай скажите, когда они?
В воскресенье, 8 сентября. Вероятнее, выборный участок будет в школе или университете поблизости от вашего дома. Точно можно узнать в своей управляющей компании. Хотя наверняка вам еще напомнят SMS-кой.
Досрочно проголосовать за депутата можно с 28 августа по 3 сентября в территориальной избирательной комиссии — в администрации своего района. С 3 по 7 сентября — в участковой избирательной комиссии — то место, куда вам нужно пойти проголосовать в день выборов.
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