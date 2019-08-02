2019-08-02T15:12:37+03:00
Экономика

Более 300 предпринимателей стали участниками регионального конкурса

Победителей ждут обучение в лучших компаниях страны и рекламная кампания в СМИ
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В Челябинске в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» стартовал региональный конкурс «Молодой предприниматель Челябинской области». Организатором выступает «Территория Бизнеса» при поддержке Министерства экономического развития и Правительства региона.

В течение месяца конкурсантам предстоит пройти три этапа: конвейер бизнесов, защита проектов и финал. Также они примут участие в образовательных мероприятиях — тренингах, семинарах и мастер-классах.

— Одной из приоритетных задач Правительства Челябинской области, поставленных Алексеем Леонидовичем Текслером, является поддержка предпринимательства. И этот конкурс — важное событие в жизни региона. Молодые бизнесмены полны идей и энтузиазма. У них новый взгляд на экономику, на бизнес, на будущее, отметил министр экономического развития Челябинской области Иван Куцевляк. — И мы готовы поддерживать их инициативы, помогать реализовывать идеи и оказывать необходимую поддержку.

В Челябинской области конкурс проходит уже в десятый раз, и с каждым годом число его участников растет. В прошлом году подали заявки более 200 предпринимателей, в этом году — более 300.

— Такой возрастающий интерес мы связываем с итогами конкурса в прошлом году. Тогда мы поставили перед собой задачу — сделать его по-настоящему ценным для предпринимателей, провести его в новом и интересном формате, дать победителям мощный образовательный контент, найти наставников из числа топовых бизнесменов региона. И у нас это получилось, — прокомментировал генеральный директор Фонда развития предпринимательства Челябинской области — Территория Бизнеса Артур Юсупов. — В этом году конкурс будет не менее ярким и интересным.

Конкурс проводится по восьми номинациям: интернет-предпринимательство, сельское хозяйство, франчайзинг, социальное предпринимательство, производство, инновации, торговля, сфера услуг. Кроме того, ожидаются две дополнительные премии: спецприз от наставников проекта и «Народный предприниматель», которого выберут онлайн-голосованием. В результате призерами станут 10 бизнесменов, из которых выберут победителя. Финалистов ждут подарки от организаторов и партнеров, менторство именитых наставников, обучение в лучших компаниях страны, рекламный бюджет в СМИ, а лауреата — международная бизнес миссия согласно графику регионального Центра поддержки экспорта.

— Это здорово, что наше правительство поддерживает молодых предпринимателей и помогает развиваться. Для нас это действительно важно и придает уверенности. Очень надеюсь на победу и хотел бы получить наставника. Для меня опыт состоявшего и успешного предпринимателя стал бы главной наградой, — поделился эмоциями участник конкурса «Молодой предприниматель Челябинской области» Андрей Силантьев. — А вообще, считаю, что само участие в конкурсе — уже победа.

Имена победителей станут известны 23 августа. Церемония награждения пройдет в рамках ежегодного регионального форума «ChelBusinessDay».

Официальный сайт проекта: молодойпредприниматель74.рф

ИСТОЧНИК KP.RU

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