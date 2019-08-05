Челябинка обвиняет дорожников в смерти мужа-байкера

21 июня исполнился год, как не стало Никиты Мудрых. Ему было 34 года. У него остались маленькая дочь и жена. Антонина пытается доказать вину дорожников в гибели супруга. Мотоциклист въехал в провал дорожного полотна на ул. Братьев Кашириных. Его вместе с байком откинуло на обочину, прямо в дерево.

У погибшего байкера остались жена и маленькая дочь. Фото из личного архива героев материала.

Экспертиза установила причинно-следственную связь между ДТП и несоответствием дороги ГОСТу. Но следователь не принимает это во внимание. Твердит одно: мотоциклист превысил скорость, значит сам виноват.

«ДЕЛО ЗАТЯГИВАЮТ»

— Не было бы провала в асфальте — не было бы и ДТП. Ведь это логично и никем не опровергается. Но почему тогда ответственные лица не несут наказание? Есть ощущение, что процесс всеми силами затягивают. Но я не отступлю! — заверила корреспондента КП-Челябинск Антонина.

Та самая яма. После аварии ограждение вернули. Фото из личного архива героев материала.

Свидетелем аварии стал Александр Огарков — тоже мотоциклист. Он ехал позади, и смертельное ДТП произошло на его глазах.

— Мотоцикл погибшего не предназначен для бездорожья. Он для езды по нормальному асфальту. Поэтому его исход попадания в провал асфальта закономерен. То, что произошло с ним, на сленге мотоциклистов называется «вобблинг» (сильная тряска руля, из-за которой Никита и потерял управление — прим. автора), — рассказал очевидец.

Представитель общественной организации замеряет глубину провала. Фото из личного архива героев материала.

КТО ВИНОВАТ

Представителям дорожных служб предъявляли уголовные статьи. Но в итоге не наказали. Они оправдались: ждали результаты работ Водоканала, который должен был выяснить причину провала асфальта.

Роковое обстоятельство: накануне трагического случая пропало заграждение вокруг провалившегося асфальта. За сутки до аварии сотрудники Водоканала вскрыли покрытие на том участке дороге, но только на соседней полосе встречного движения. Потом засыпали щебнем, убрали все заграждение и уехали. Работы конкретно на месте злополучного провала не проводились.

За сутки до аварии работники МУП ПОВВ провели работы на соседней полосе встречного движения, а яму не тронули. Фото из личного архива героев материала.

— Но следователь в своем заключении пишет, что заграждение было. Якобы, так ему сказали работники МУП ПОВВ. Хотя суду они признались, что все заграждение увезли. Во-вторых, он отказывается делать запись о связи ДТП и несоответствия дороги ГОСТу.

Конечно, доказать вину ответственных лиц и взыскать ущерб можно. Но сделать это непросто из-за скорости, с которой двигался мотоциклист, — 140 км в час. Вероятно, даже при скорости 60 км в час, итог был бы тот же. Кто виноват в случившемся, решит суд, — прокомментировал юрист Виктор Архипов.

Антонина несколько раз писала жалобы в вышестоящие органы, но дело постоянно спускают обратно к тому же самому следователю. Сейчас вдова со своим адвокатом подали жалобу на него в суд. Они требуют отстранить от дела этого сотрудника Следственного Комитета.

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