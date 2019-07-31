Миасская фирма выступила на медицинской выставке в Австрии

Компания «Ламинарные системы», основанная в Миассе в 2000 году, занимается проектированием, производством и продажей высокотехнологичного лабораторного оборудования. Предприятие выпускает ламинарные укрытия, боксы микробиологической безопасности всех классов, боксы ПЦР-диагностики, вытяжные шкафы, изоляторы, шкафы для стерильного хранения — словом ту технику, которая необходима для работы в условиях абсолютной чистоты. Отдельное направление — создание «чистых зон» и «чистых помещений». Логично, что при такой специализации «Ламинарные системы» с первых шагов плотно контактировали с медицинскими и фармакологическими учреждениями, лабораториями и исследовательскими центрами. На российском рынке оборудования для обеспечения стерильной воздушной среды миасское предприятие давно безусловный лидер: «Ламинарные системы» закрывают рынок на 80 процентов, поставки ведутся в более чем 30 стран СНГ, Европы и Азии. Но, тем не менее, и руководство компании, и ее партнеры считают презентацию на конференции ESHRE серьезным успехом: 35-я конференция Евросообщества по вопросам репродукции и эмбриологии собрала сотни специалистов со всего мира, и заявить перед ними о российских достижениях — вопрос престижа.

— Исторический момент, между прочим, — комментирует представитель компании БМТ — дистрибьютора «Ламинарных систем» в Европе — Борис Ковальский. — Выводим на международный рынок оборудования для лечения бесплодия первый отечественный продукт — рабочие станции для ЭКО со встроенным микроскопом. Особенную гордость я испытываю в связи с тем, что завод LamSystems располагается в городе моего детства, отрочества и юности — Миассе, в Челябинской области.

Вопросы ЭКО, экстракорпорального оплодотворения, в последние годы все актуальнее и для России, и для ее западных соседей. Сам принцип ЭКО, если вкратце, — оплодотворение женской яйцеклетки в лабораторных условиях. Лишь через несколько дней, проведенных в инкубаторе, когда врачи убедятся, что оплодотворение успешно, человеческий эмбрион возвращается в организм матери. По словам Бориса Ковальского, рабочая станция для ЭКО — это основное рабочее место эмбриолога, за которым он проводит, по меньшей мере, половину своего времени, выполняя различные манипуляции с клетками пациентов. Станция должна обеспечивать стерильные условия в рабочей зоне, а встроенный подогрев столешницы — поддерживать в чашках с биоматериалом физиологическую температуру 37 градусов.

На выставке в австрийской столице Вене «Ламинарные системы» и БМТ представили станцию уже третьего поколения. Специалисты поясняют, что в новой технике переработан осветитель проходящего света, модифицирован сенсорный контроллер. По оценке Ковальского, продукт ничем не уступает зарубежным аналогам, а по некоторым параметрам их даже превосходит. Российская новинка была показана именитым европейским эмбриологам в тестовом режиме. Специалисты «Ламинарных систем» провели консультации по эксплуатации и обслуживанию бокса, а партнеры из компании БМТ организовали мастер-классы по витрификации и биопсии эмбрионов. Важна и обратная связь: сотрудники миасской компании плотно пообщались с европейскими коллегами о последних достижениях в области репродуктивных технологий.

— Пришло время идти дальше и проверить на прочность зарубежные рынки, — заявляет Борис Ковальский. — Выставка ESHRE-2019 показала, что потенциал у продукта есть. География запросов приятно удивила. Конечно, предстоит еще очень много работы: впереди процессы сертификации, налаживания логистических и сервисных схем. Это непросто, но нам нравятся интересные задачи.

Опыт решения таких задач у «Ламинарных систем» есть: в последние годы только в России и СНГ продано более под маркой Lamsystems. Всего же миассцы поставляют партнерам в год более 2,5 тысячи различных своих изделий. На решении вопросов для ЭКО в «Ламинарных системах» не замыкаются: здесь в сотрудничестве с ведущими противочумными предприятиями России ведутся исследования по обеспечению безопасности людей при опасных микробиологических работах, разрабатываются рекомендации и правила, методики тестирования оборудования. Результат уже есть: именно компания из Челябинской области стала инициатором создания и внедрения ГОСТа «Биотехнология. Технические требования к боксам микробиологической безопасности», российского аналога европейского стандарта в этой отрасли.

Пробиваться на европейский рынок, по данным пресс-службы «Ламинарных систем», миассцам тоже не в новинку: в 2014 году другое изделие компании, бокс микробиологической безопасности II класса, получило международный сертификат организации по безопасности изделий ТЮФ НОРД (Германия, Гамбург). До сих пор это единственный российский продукт такого класса, сертифицированный для продажи на рынке Европейского экономического сообщества.

— Теперь очередь за станциями ЭКО, — резюмирует Борис Ковальский. — Дорогу осилит идущий!