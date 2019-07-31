2019-07-31T11:46:50+03:00
Общество

«На улицах Челябинска появятся стаи бездомных бультерьеров»: что владельцы опасных пород собак думают про новый закон

Они считают, что новый закон об опасных породах собак вынудит заводчиков выкидывать щенков из дома
Ольга АНТОНОВА
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В перечень опасных включены породы акбаш, американский бандог, бразильский бульдог и другие.В перечень опасных включены породы акбаш, американский бандог, бразильский бульдог и другие.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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— Нет такой породы — питбульмастиф! Кто создавал этот список?! — удивляется владелица челябинского питомника тибетских мастиффов «BraveHeartLion» Виктория Попова.

29 июля правительством Российской Федерации утвержден список из 12 потенциально опасных пород собак, их гибридов и метисов. Выгул для них разрешен только в намордниках и на поводках. Исключение — прогулки на огороженной территории, принадлежащей ее владельцу. То есть, во дворе частного дома.

О наличии потенциально опасной собаки должна сообщать предупреждающая надпись при входе. Нарушителям правил грозит штраф — от 1 до 8 тыс. рублей.

Многие заводчики решением возмущены. И вот почему.

— Мастифф больше относится к диванно-целовальным породам. Он важный, неторопливый. Когда-то был помощником егеря, его задача — догнать человека, сбить его с ног и сторожить рядом. У мастиффа даже таких клыков нет, чтобы ими рвать, — рассказала корреспонденту КП-Челябинск заводчик бульмастифов «Графство Багиры» Ольга Барышева.

АРМИЯ БЕЗДОМНЫХ ВЫРАСТЕТ

Злобным можно воспитать и пуделя: все зависит от хозяина и его принципов — так рассуждают заводчики. И опасаются, что нерадивые хозяева начнут выкидывать питомцев, превратившихся в бремя.

Намордник купи, на поводке води, табличку приколоти — все это лишние хлопоты для равнодушных. В собачьих приютах Челябинска полно породистых животных.

— Щенков вышвыривать на улицу будут не только хозяева, но и заводчики-нелегалы, — уверена Виктория Попова. — На моего мужа десять лет назад напала стая бездомных собак, среди них были и представители бойцовских пород. Не по своей воле они оказались бродягами.

Виктория уверена: каждому щенку нужен строгий учет.

— В Европе абсолютно все домашние питомцы чипированы и контролируются властями. Почему у нас в разведении животных бардак? Может, нужно было озаботиться сначала учетом и контролем, а уж потом о поводках думать?

Карен Даллакян.

Карен Даллакян.

НИКАКИХ РЕПРЕССИЙ

Иная точка зрения у челябинского зоозащитника Карена Даллакяна. Всплеска популяции бездомных пород не будет. Никто не заставит хозяина избавиться от собаки насильно. А порядка на улицах стает больше, считает он.

— В первоначальном списке, предложенном МВД, была 71 порода. Даже миролюбивый шарпей. Окончательно утверждены 12 пород, и метисы и гибриды. Например, волкосаб. В Челябинске волкосаб живет: он уже нападал на ребенка. Ни один профессионал не гарантирует их миролюбивости: они не изучены до конца. Потому нужен намордник и поводок.

ОТ РЕДАКЦИИ

«Не бойтесь, он не кусается!»

Я часто слышу эту фразу от хозяев крупных собак. Ведь приспособленных площадок для выгула у нас почти нет. Стоит такая собаченция размером с теленка на пути, и непонятно, что у нее в голове. И почему я должна на веру принимать слова хозяина, а еще должна боятся за свое здоровье. И твердить себе: «Главное, не делать резких движений!».

Потому я — за поводок и намордник!

Хотя есть сомнения в том, что полиция будет отслеживать нарушителей этого закона. Не помню, когда в последний раз видела дежурный объезд стражами порядка челябинских дворов. И будут ли они реагировать на вызов по телефону о том, что в моем дворе сосед выгуливает питбуля без намордника. Надеюсь, что будут. А вы что думаете?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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