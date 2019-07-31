2019-07-31T12:28:43+03:00
Звезды

Юбилейный концерт Марины Девятовой в Челябинске: билеты уже в продаже

Марина отмечает 20-летие творческой деятельности
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Марина Девятова — обладательница классического музыкального образования, выпускница Академии имени Гнесиных, исполнительница народных песен и романсов. Кроме того, Марина является Послом русской культуры в странах мира, Лауреатом многочисленных Международных Фестивалей и Конкурсов, в том числе «Славянский Базар» и «Народный артист».

В 2019 году Марина отмечает 20-летний юбилей творческой деятельности. Двадцать лет на сцене вместе с неизменными партнерами по творческому цеху — шоу-балетом «ЯR-dance». Двадцать лет вместе с дорогим и любимым зрителем!

— Марина признается, что за ее плечами большой профессиональный опыт, в гастрольном чемодане кладезь из сокровищ русской народной культуры, а в сердце горячая любовь к народной песне и тому народу, что ее поет. И все это воплотится в юбилейной концертной программе «20 лет вместе с вами!» на концертных площадках вашего города, — отмечают организаторы.

Каждый сольный концерт Марины — это праздник души: живое исполнение, красочное шоу, потрясающие музыканты. Всегда очень ярко и на одном дыхании!

— Дорогие мои! Приглашаю вас всех принять участие в этом очень важном и значимом для меня событии! — обращается Марина ко всем своим поклонникам.

Марина Девятова - "Московская кадриль".Марина Девятова выступит в Челябинске

Юбилейный концерт Марины Девятовой в Челябинске пройдет 14 ноября 2019 года на сцене ДК Железнодорожников (ул. Цвиллинга, 54). Начало в 19.00.

Билеты можно приобрести в Городских зрелищных кассах и на сайте chel.kassy.ru.

Возрастное ограничение 12 +.

ИСТОЧНИК KP.RU

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