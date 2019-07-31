2019-07-31T13:49:30+03:00
Общество

В аэропорту Челябинска пассажиров встретит умный автобус

Он оснащен бесплатным WI-FI, удобными USB-розетками для подзарядки гаджетов, устройствами безопасности внутри салона и подсчета пассажиров
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МегаФон запустил пилотный проект в Челябинске — умный автобус. Транспорт оснащен современными средствами для комфорта горожан: бесплатным WI-FI, удобными USB-розетками для подзарядки гаджетов, устройствами безопасности внутри салона и подсчета пассажиров.

Все сервисы в автобусе работают как единая система. Для этого МегаФон совместно с региональным партнером — компанией «СБ-Технологии» создал облачную платформу, которая позволяет контролировать работу всех высокотехнологичных элементов, накапливать и хранить данные. Так, в салоне установлено несколько систем безопасности, а снаружи обеспечено видеонаблюдение за ситуацией на дороге. Материалы в течение месяца хранятся в Управлении транспорта и могут помочь в поиске оставленных вещей или прояснении ситуации на трассах.

USB-зарядник.

USB-зарядник.

«Автобус имеет больше возможностей при передвижении по городу. Ему не нужны ни рельсы, ни провода. В нашем автопарке есть транспортное средство, оснащенное современными технологиями — и это очень нравится пассажирам. Высокотехнологичные устройства, установленные в автобусе, позволяют соблюдать порядок при перевозке, а мы тем самым обеспечиваем комфортность передвижения пассажиров в муниципальном транспорте», — говорит директор ООО «Общественный городской транспорт» Дмитрий Холод.

Устройством подсчета пассажиров оборудованы все входы и выходы в автобусе. Таким образом, данные о количестве человек, проехавших по линии Челябинск-Аэропорт, максимально достоверны. В среднем автобус перевозит около 400 человек в день.

Видеонаблюдение в кабине водителя.

Видеонаблюдение в кабине водителя.

«Цифровые решения и технологии МегаФона буквально на глазах меняют современную урбанистику. Наша жизнь, пребывание в общественных местах становятся комфортнее благодаря элементам умных и безопасных городов. В масштабе региона к таким решениям относятся раннее обнаружение лесных пожаров и предупреждение наводнений. А актуальные городские проекты — это умные остановки (как, например, в Свердловской области) и умный автобус, который уже оценили челябинцы и гости города. Каждый третий пассажир этого транспортного средства выходит в глобальную сеть через наш WI-FI», — прокомментировал директор по цифровым проектам МегаФона на Урале Евгений Иванов.

Евгений Иванов дает интервью.

Евгений Иванов дает интервью.

Маршрут проходит от дворца культуры «Строитель» до аэропорта и составляет около 20 километров. За сутки автобус совершает шесть рейсов. Первые пассажиры садятся в автобус в 6:00 утра, а последние прибывают в Челябинск в 22:30 вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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