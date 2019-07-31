«Соседи справились за пару месяцев»: как Челябинску решить проблему с нелегальными маршрутками

Который год в Челябинске говорят о транспортной реформе. Объявляют «крестовые походы» против перевозчиков-нелегалов, анонсируют разработку новой маршрутной схемы, объявляют торги по покупке новых автобусов. Но воз, точнее ржавая маршрутка, и ныне там.

ЧИХАТЬ ОНИ ХОТЕЛИ

После недавнего страшного ДТП с участием автокрана и трех маршруток в Челябинске глава региона Алексей Текслер анонсировал большое совещание по вопросам развития общественного транспорта. Об этом заявила исполняющая полномочия главы Челябинска Наталья Котова:

— Думаю, после будут сделаны заявления по маршрутным такси. Рассматривать маршрутки отдельно от всего остального транспорта неправильно, это единая сеть. Все действия должны быть синхронизированы.

Тем временем, водители маршруток чихать хотели на запреты и предупреждения. Они устраивают на дорогах гонки, подрезают друг друга и муниципальный транспорт.

РЖАВОЕ КОРЫТО ЧУТЬ НЕ ОТПРАВИЛО К ПРАОТЦАМ

Известный челябинский блогер Макс Бодягин рассказал, как недавняя поездка добавила седых волос на его голове. Пережитым он поделился в соцсетях:

— Сегодня ржавое корыто с надписью «Революционный» чуть не отправило меня к праотцам. Подрезал наш троллейбус на светофоре на перекрестке ул. Советской — пр. Ленина. Расстояние было меньше сигаретной пачки. Хорошо, что у водителя троллейбуса отличная реакция — как он успел затормозить, я не понимаю.

«У ВАС ТУТ ЧТО, ТЕХАС?»

Такие же проблемы с беспределом маршруток-нелегалов до недавнего времени испытывали жители столицы Башкортостана — Уфы. В октябре прошлого года временно исполняющим полномочия главы республики стал Радий Хабиров. И сразу обрушился с критикой общественного транспорта столицы.

На одном из первых аппаратных совещаний он сравнил ситуацию на дорогах Уфы с техасской: одни гонщики. Выяснилось, что 42% перевозчиков работают нелегально.

— Хочу обратиться к сотням перевозчиков, которые за рулем «пазиков» выполняют тяжелую работу. Я уважаю ваш труд, но он должен быть законным. Я не хочу оставить вас без работы. Заходите в нормальные законные структуры, — обратился Хабиров к маршрутчикам.

Уже через два месяца, в декабре прошлого года, в Уфе ликвидировали 1,5 тысячи нелегальных автобусов.

Секрет успеха корреспондент КП-Челябинск выпытал у пресс-секретаря Государственного комитета республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству Лилии Хабибовой.

— На решение проблемы нелегальных маршруток мы навалились всем миром: работали сотрудники ГИБДД Уфы, Управления транспорта города, транспортная инспекция. За два месяца, когда в Уфе началась транспортная реформа, было составлено более 2,8 тыс административных протоколов на техническое состояние автобусов частных перевозчиков. Около сотни протоколов — за отсутствие у водителей маршрутных карт. 70 автобусов сразу были сняты с рейсов и арестованы.

— Поддерживали ли уфимцы «репрессии»?

— До транспортной реформы в городе было 117 маршрутов, часть друг друга дублировали. Мы сократили сеть до 95 пунктов, изменили схему движения большинства маршрутов. Частникам хочется работать в центре, собирая всю выручку. Властям важно обеспечить транспортную доступность в других районах. Были и недовольные переменами: мол, мы раньше не ждали нужного автобуса ни минуты, это маршрутки нас ждали. Но большинство уфимцев нас поддержало. Нелегалы ездили безобразно. У них не было страховок: не дай Бог случись что-то, даже компенсацию пострадавшие пассажиры не получат.

— После разгона нелегалов приоритет в транспортном обслуживании у государственного перевозчика?

— Пока приоритет сохраняется за частными легальными перевозчиками. И они тоже подключились к обновлению подвижного состава. Например, один из предпринимателей закупил 200 новых автобусов. Обновляется парк государственного перевозчика. До конца года «Башавтотранс» закупит 300 автобусов разного класса.

— Перевозят ли маршрутки в Уфе льготников? Можно ли расплатиться за проезд по банковской карте?

— С 1 июля в Уфе появилась Единая транспортная карта. Терминалами для безналичного расчета все частные перевозчик Уфы обеспечены. Но есть сложности с их вхождением в систему. Таксисты не хотят «светить» реальный доход. Люди время от времени сетуют: на таком-то маршруте не принимают безнал. С 1 июля вступил в силу 54-ФЗ по он-лайн кассам, но штрафовать за неиспользование до конца года нельзя. Зато можно выписать предписание. Пойдем скоро с рейдами по частным перевозчикам по исполнению федерального закона.

КСТАТИ

Нелегал, подрезавший троллейбус сегодня в центре Челябинска, работает на автобусе с башкирскими номерами. Видать, перекочевал к нам после «репрессий» в соседней республике.

Что нужно для решения застарелой челябинской проблемы? Только политическая воля руководства региона. И несколько месяцев ударной работы

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