2019-07-31T17:44:55+03:00
Общество

«Мама не помогает»: девочка из Челябинска борется с тяжелой болезнью

Ей срочно нужны дополнительные лекарства
Лидия ПЕСКОВА
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Вилене помогают медики, волонтеры и просто неравнодушные люди, но главный борец за жизнь - она сама. Фото: из личного архива героя публикации.Вилене помогают медики, волонтеры и просто неравнодушные люди, но главный борец за жизнь - она сама. Фото: из личного архива героя публикации.
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Каждый боятся услышать от докторов диагноз: «рак». Вилене Исламовой из Аргаяша не повезло трижды. Врачи делают все возможное, но спустя время болезнь возвращается...

РЯДОМ БЫЛ ПАПА, А НЕ МАМА

Детство Вилены закончилось четыре года назад, когда ей было 14 лет. После седьмого класса друзья ушли на каникулы, а Вилена пошла по врачам.

Сначала она жаловалась на усталость и температуру. Потом из носа то и дело стала кровь. Часто теряла сознание.

Все прояснили анализы: острый лимфобластный лейкоз. Или проще — рак крови.

Первые курсы химиотерапии прошли в Челябинске. Чтобы быть поближе к больнице, семья Вилены переехала в областной центр, сняла квартиру. Уже тогда пришлось обращаться за помощью к добрым людям. О Вилене заботились бабушка, папа и старший брат. В это же время родители развелись.

Вилена заболела, когда ей было 14 лет. Фото: из личного архива героя публикации.

Вилена заболела, когда ей было 14 лет. Фото: из личного архива героя публикации.

ПОСЛЕ ХИМИИ ПРОСЫПАЛАСЬ В РЕАНИМАЦИИ

Девочка мужественно прошла все лечение. Наконец, анализы показали, что болезнь отступила. Правда, это была лишь короткая передышка.

Через два года все повторилось, правда, очередной курс химиотерапии закончился в реанимации. Но врачи смогли победить злой недуг. В мае этого года Вилена принимала участие в региональном этапе Всемирных игр Победителей для детей, вылечившихся от рака. А через месяц болезнь вернулась опять.

— Сейчас Вилене 19 лет, она проходит лечение в третий раз. Это тяжело и физически, и морально, — рассказали КП-Челябинск волонтеры благотворительного фонда «Искорка». — На днях закончен очередной блок противорецидивной химиотерапии. Так как врачи вводили высокие дозы химии, восстановление идет тяжело. Облегчить физические страдания, поддержать организм помогают дополнительные лекарственные препараты. Их приходиться покупать.

НА ТРИ ФЛАКОНА НУЖНО 150 ТЫСЯЧ

Сейчас Вилена живет одной мечтой — о выздоровлении.

— Страшно строить планы на будущее, когда понимаешь: есть ради кого-то или чего-то жить, а это может закончиться, — признается Вилена. — Но чем ближе мы к смерти, тем острее чувствуем жизнь. Мой диагноз позволил «отсеять» ненужных людей. Благо, что рядом со мной есть люди, проверенные годами.

Врачи рекомендовали девушке принимать противогрибковый препарат ноксафил — он не дает развиваться грибковой инфекции. Три флакона лекарства стоят 144 тысячи рублей. Купить их нужно как можно раньше.

— Впереди у Вилены очень трудные месяцы и трансплантация стволовых клеток. Сейчас ей нужно не просто выйти в ремиссию, а выдержать тяжелейшую химиотерапию. И затрат на лекарства также будет немало, — говорят в «Искорке».

Помочь Вилене можно на сайте «Икорки».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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