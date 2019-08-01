Банк УРАЛСИБ в Екатеринбурге выступил партнером международного форума «Казахстан-Узбекистан: перспективные рынки для бизнеса»

Банк УРАЛСИБ выступил партнером международного форума «Казахстан-Узбекистан: перспективные рынки для бизнеса», прошедшего в столице Урала при поддержке министерства инвестиций и развития Свердловской области.

На Форум, организованный Центром поддержки экспорта, действующим в рамках Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, съехалось более 150 предпринимателей из разных городов области.

Форум прошел в рамках программы мероприятий национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Одна из задач нацпроекта — сделать так, чтобы к 2024 году не менее 10% от общего объема несырьевого экспорта осуществляли малые и средние предприятия страны. Наш международный форум проводится с целью дать еще один серьезный толчок малому бизнесу к развитию внешнеторговых связей. Казахстан среди всех стран СНГ остается крупнейшим торговым партнером Свердловской области, а Узбекистан — наш самый динамичный рынок экспорта за последние годы. Традиционно наш регион является экспортно-ориентированным. Мы всегда производили больше, чем потребляли. Сегодня на форуме мы дали бизнесу возможность найти иностранных партнеров, предложили глубокое понимание специфики этих рынков, а также рассказали об инструментах господдержки по выходу на экспорт», — рассказал заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян.

В первой части форума состоялось обсуждение специфики ведения бизнеса на заявленных территориях. По словам международных экспертов, развивать торговые отношения со странами СНГ удобно, благодаря уже налаженным торговым путям и транспортным связям, близости границ, упрощенным таможенным процедурам и отсутствию языкового барьера. Также существует возможность вернуть НДС 20%.

Во второй части в рамках тематических секций предпринимателей познакомили с электронными торговыми площадками, через которые можно онлайн продавать российские товары на рынок стран СНГ. Среди экспертов были представители институтов развития, исследовательских компаний, предпринимательских ассоциаций, электронных торговых площадок, бизнеса из Узбекистана и Казахстана.

На площадке Форума работал консультационный пункт Банка УРАЛСИБ, где предприниматели могли получить квалифицированные консультации специалистов Банка по финансовым инструментам для развития бизнеса, кредитных программах Банка, валютному контролю, особенностям финансирования внешнеэкономических сделок. В ходе мероприятия эксперты Банка провели более 40 консультаций для предпринимателей.

Справка:

Центр поддержки экспорта создан в рамках Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства для оказания содействия предприятиям малого и среднего бизнеса в Свердловской области по выходу на внешние рынки. Центр помогает предпринимателям с анализом иностранных рынков, поиском партнеров, составлением контрактов, сертификацией продукции. Центр организует бизнес-миссии, софинансирует участие бизнеса в международных выставках, организует обучающие мероприятия и форумы. Ожидается, что до конца года поддержку получат более 500 экспортно-ориентированных компаний.

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