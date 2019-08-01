Во власти циклона: когда в Челябинске прекратятся дожди

Едва наступил август, и в Челябинске похолодало. МЧС второй день подряд рассылает на мобильники сообщения о сильных дождях. Когда же в Челябинске прекратятся ливни?

— Южный Урал сейчас находится во власти южного циклона, центральная часть которого зависла над Екатеринбургом. Из-за него у нас холодно и льют дожди. В ближайшие сутки дожди на Южном Урале будут такими же интенсивными, а через сутки циклон сдвинется к северу — дожди станут умеренными, небольшими, локальными, — рассказала КП-Челябинск главный синоптик Челябинского гидрометцентра Надежда Ячменева.

В ВЫХОДНЫЕ ПОТЕПЛЕЕТ

В пятницу, 2 августа, в областном центре будет до +15...+17 градусов, возможны сильные порывы ветра до +15 метров в секунду.

А уже с субботы по области и в Челябинске начнет теплеть. К началу следующей недели воздух прогреется выше +10 градусов ночью и до +25 градусов днем. Но вероятность небольших дождей все еще сохраняется.

— Если помните, то июль тоже начинался с прохладной погоды. А потом стало жарко. И по итогам целого месяца июль 2019 в Челябинске был теплее нормы. Вот и август в любой момент может нас удивить, — говорит Надежда Ячменева. — Синоптики из Челябинска могут рассчитать прогноз только на три ближайших дня. Но как раз сегодня из Москвы пришел уточненный прогноз на целый месяц. Синоптики Гидрометцентра России считают, что температура воздуха на Южном Урале будет держаться в пределах нормы, осадков выпадет порядка 90% от нормы, а вероятность погодных аномалий ничтожна.

ЖДЕМ МОЛОДОЕ БАБЬЕ ЛЕТО

Погодные интернет-сервисы, которые анализируют статистику за много лет, обещают, что на Южном Урале значительно потеплеет после 15 августа. А в конце месяца (правда, это случается не каждый год) в Челябинск может прийти молодое бабье лето — оно обычно начинается 28 августа и длится около пяти дней.

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