2019-08-01T17:01:54+03:00
Общество

«Первоклашек лишают праздника»: в Челябинске родители выступили против переноса Дня знаний с 1 сентября

Министерство образования рекомендовало не проводить торжественные линейки в воскресенье
Ирина КАРЕЛИНА
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День знаний — 1 сентября, и никак иначе.День знаний — 1 сентября, и никак иначе.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В этом году 1 сентября выпадает на воскресенье. Вряд ли педсоставу школ захочется выходить на работу в свой законный выходной. Мы уже писали, что это вызвало бурные обсуждения среди родителей школьников.

— 1 сентября нужно идти в школу, и пусть это воскресенье! — оставил комментарий на сайте читатель КП-Челябинск Ярослав Калинин.

Но в министерстве образования Челябинской области другого мнения.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Почему 2 сентября лучше

— Проводить День знаний 1 или 2 сентября — этот вопрос находится в ведении муниципалитетов и самих школ. То есть, каждое учебное заведение может решить его самостоятельно, учитывая интересы своих учеников. Но министерство образования Челябинской области рекомендует перенести линейку на понедельник, 2 сентября, — рассказала КП-Челябинск пресс-секретарь регионального Минобра Светлана Платонова.

— Почему? Все-таки традиционно отмечают День знаний 1 сентября...

— Чтобы не лишать детей выходного дня, не удлинять учебную неделю. Это даже санитарный момент. Хотя уроков в этот день не проводят, детям он несет не только радость, но и стресс. Ведь нужно снова надеть школьную форму, снова сесть за парту. Пусть лучше порадуются еще одному дню каникул. Но если муниципалитет запланировал на 1 сентября какие-то торжественные мероприятия, конечно, он может провести в этот же день и школьные линейки, — пояснили в пресс-службе ведомства.

В какой день состоится торжественная линейка в конкретной школе, ученики узнают в конце августа — на встречах со своими учителями.

МНЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ

«ПРОТИВ»

— У меня первоклассник. Такое событие для всей семьи! Мы с мужем очень обрадовались, что 1 сентября выпадает на воскресенье. Это значит, что мы сможем оба прийти на линейку. А если ее перенесут на 2 сентября, то придется отпрашиваться. Мужу точно не разрешат уйти с работы. Очень обидно будет.

Не считаю, что праздник, проведенный в воскресенье, что-то отнимет у детей. Наоборот! Это возможность после линейки отметить событие дома с тортом, или поехать семьей в парк, — считает мама Анна Нефедова.

«ЗА»

— Мне не принципиально, пусть эта линейка хоть 5 сентября будет. Мои школьники уже самостоятельные, и наше с мужем присутствие на этом мероприятии не требуется. А детям в радость отдохнуть лишний денек.

Не понимаю переполоха по этому поводу. Если кому-то из родителей очень хочется постоять на линейке, ну отпроситесь вы на пару часов. Это 1 сентября каждый год, а на воскресенье оно выпадает раз в семилетку. Как-то же вы раньше справлялись с этой проблемой, — прокомментировала многодетная мама Светлана Карлова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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