В престижном пригороде Челябинска построят школы и детские сады

Деревня Ключи — в получасе езды от Челябинска. Место комфортное — Сосновский район. Двести жителей, тихие палисадники, заросшие пунцовыми мальвами. Магазин, почта, фельдшерско-акушерский пункт.

ФАП на селе очень нужен. Давление измерить, укол сделать, будущую мамочку осмотреть — важные процедуры удобно проводить у дома, а не мотаться в соседний поселок.

ИЗ «ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ ИЗБЫ» В МОДУЛЬ

Прежнее здание ФАПа в Ключах, выстроенное почти полвека назад, словно по Пушкину «совсем развалилось» и больше напоминает избу XIX века: потемневшее дерево сруба, кривой пол, просевшая крыша. Внутри темно.

Два месяца назад началась в Ключах «движуха». Бульдозер снес развалины здания местного клуба, площадку выровняли и возвели модульное здание нового ФАПа. Модульные дома ставят как конструктор — быстро.

Ключевские бабульки ходили вокруг сине-голубого домика: радость-то какая!

Сейчас ФАП готов. Отапливаться он будет с помощью электричества.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Самохвалов, главный врач районной больницы села Долгодеревенское:

— Мы обслуживаем Сосновский район — 71 тысячу человек. В новый ФАП в деревне Ключи ФАП будут приезжать врачи районной больницы на диспансеризацию. Пациентов они примут уже в комфортных условиях.

В Сосновском районе строятся еще два ФАПа — в поселке Полетаево-2 и на станции Смолино. Планируются медпункты в селе Архангельское и поселке Витаминном. На следующий год запланировано три ФАПа, но глава региона Алексей Текслер уверен: медучреждений первого уровня, у дома, должно быть в достаточном количестве. Значит, и программу скорректируют.

Кстати, в Челябинской области 659 ФАПов. Часть их нуждается в ремонте. Есть фельдшерско-акушерские пункты, где нет медработников. Например, в Сосновском районе 23 ФАПа, и в четырех из них нет медработников.

Чтобы решить проблему дефицита врачей и среднего медперсонала на периферии, по поручению Алексея Текслера разрабатывается региональная программа, в которой будет учтен «квартирный» вопрос переезжающего на село и его карьерная траектория. Проект документа будет готов в сентябре.

ЖИЛЬЯ МНОГО, СОЦИАЛКИ НЕ ХВАТАЕТ

Глава региона побывал с рабочим визитом в Сосновском районе и осмотрел ФАП в Ключах. Сосновский район — одна из быстро развивающихся территорий области. Ежегодный прирост населения — около трех тысяч человек. Строится достаточно жилья: район на втором месте после Челябинска. Рост экономики — шесть процентов в год. Отлично. Как грибы растут коттеджные поселки: дома — любо-дорого посмотреть. Но есть и обратная сторона. Садики, школы, поликлиники, спортплощадки — социальные объекты явно не поспевают за жилищным строительством. Потому курс команды Текслера взят на «расшивку» этих сложных мест.

Так, в деревне Шигаево строится детсад на восемь групп. Его будут посещать 155 здешних ребятишек возрастом до двух до семи лет. Цена вопроса — 155 млн руб. Коробка двухэтажного здания уже готова, начались внутренние отделочные работы. Предстоит навести уют и порядок на территории вокруг садика.

— Когда сдадите? — интересуется Алексей Текслер у первого заместителя министра образования и науки Челябинской области Елены Коузовой.

— В декабре. Группы уже комплектуются.

— Прошу ускориться со сроками строительства нового детского сада, увеличьте количество строителей на объекте, чтобы уже 1 декабря 2019 года дети пошли в новый детский сад. Это важно, принимая во внимание ситуацию с очередью в Сосновском районе.

Это так: в Сосновском районе действительно есть очередь в детсады, причем места в садике ждут не только ясельники, но дети пяти-семи лет, что, как подчеркнул Алексей Текслер, недопустимо. Решено в ближайшие годы построить пять детсадов. И три школы, к слову.

БЕРЕГ ЛЕВЫЙ — БЕРЕГ ПРАВЫЙ

Долгодеревенское — райцентр Сосновского района. Здесь живет 12 тысяч человек. Последние десятилетия остро стоял вопрос состояния моста через реку Зюзелга. Переправу построили в середине 60-х прошлого века, но капитального ремонта ни разу не было. Местные говорят, что всегда боялись, что мост развалится под ногами.

Сейчас на привычном месте по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» строится новый мост. Здесь обновят дорожное полотно, установят барьеры и перила, приведут в должное состояние полосы безопасности и тротуары вдоль моста. Работы планируется завершить в октябре.

Новый мост в Долгодеревенском откроют осенью.

Кстати, в Долгодеревенском к Алексею Текслеру подошли местные ребята, попросили возвести физкультурно-оздоровительный комплекс. Нет в большом селе и стадиона.

— Я уже дал поручение: на следующий год в Долгодеревенском будет современный стадион с футбольным полем, раздевалками. Все эти вопросы мы решим уже на следующий год. ФОК — это отдельная задача. В течение месяца дам полный, конкретный ответ, когда здесь будет комплекс. То, что он будет, это точно, — акцентировал Алексей Текслер.

В актовом зале школы Долгодеревенского Алексей Текслер встретился с местными жителями, ответил на их вопросы. Дороги, транспортное обслуживание, ЖКХ, нехватка врачей — вопросы и традиционные для городов и районов области и острые для каждого.

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

На встречу прибыли и замы руководителя региона, и областные министры. Формат заседаний выездного правительства, внедренный Текслером, работает эффективно.

Жители поселка Есаульский волнуются по поводу аварийного моста через Зюзелгу. Без него поселок окажется отрезанным от жизни, по этой переправе дети ходят в школу. Деньги на ремонт выделялись, но не состоялся конкурс по выбору подрядчика. И тема повисла в воздухе, что изумило Текслера.

— Как так получается: конкурс не состоялся — и все, забыли? Вы пообещали людям, что проблема будет решена, обещания надо выполнять, — обратился Алексей Текслер к региональному министру дорожного хозяйства и транспорта. — Ставлю задачу немедленно приступить к работе по этому вопросу и привести в нормативное состояние путепровод.

После общения с жителями глава Челябинской области провел встречу с руководителем района Евгением Вагановым и передал ему «синюю папку», где собраны ключевые вопросы, о которых пишут граждане в социальных сетях: газификация, ремонт автомобильных дорог, благоустройство, ЖКХ и здравоохранение.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Глава Челябинской области Алексей Текслер:

— Сосновский район — одна из территорий, которая динамично развивается. В целом динамика позитивна по всем направлениям. Но за развитием нужно успевать — прежде всего в плане жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры, дорог. Эту ситуацию мы будем исправлять.

КСТАТИ

В быстро растущем поселке Западном построят школу. Пока более 800 детей вынуждены ездить на занятия в Челябинск или соседние поселки. Кроме того, Алексей Текслер поручил проработать вопрос о пристрое школы в Кременкуле.