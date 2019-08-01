В Челябинской области вырастет зарплата муниципальных служащих

В ДК Долгодеревенского прошел VII Съезд ассоциации «Совет муниципальных образований Челябинской области». Чиновникам, которые работают с людьми на местах, руководитель региона Алексей Текслер рассказал о ключевых векторах работы областного правительства.

Да, большинство южноуральцев живет в крупных городах, но треть земляков — жители сел и малых городов. В ходе поездок в территории Алексей Текслер выяснил, что, прежде всего, жителям глубинки не хватает «свежего воздуха» для развития.

Текслер подчеркнул, что и дальше планирует активно выезжать в города и села области. Выработан оптимальный формат работы выездного правительства. Вместе с Алексеем Текслером на место выезжают его заместители и министры: решение поднятых жителями вопросов получается куда более оперативным.

— Считаю этот формат очень перспективным для того, чтобы сократить бюрократические проволочки при планировании и реализации губернаторских программ, — уверен Алексей Текслер.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: НИКАКОГО СОКРАЩЕНИЯ

Никакой огульной оптимизации районных поликлиник. Досокращались: в деревнях ослабла медицинская помощь. До конца года в глубинке Южного Урала откроется 24 ФАПа. Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» усилят. Кроме того, подчеркнул Текслер, нужны дополнительные стимулы для привлечения врачей и деньги на капремонт больниц.

— Здравоохранение — проблема номер один, на которую нужно обратить внимание. Много внимания было уделено в последние годы на формирование базы федеральных и областных медицинских центров с точки зрения высокотехнологичной медицинской помощи. Это хорошо, но самое важное — это первичное звено, диспансеризация, профосмотры. Но важно лечить до возникновения серьезных последствий. Основной упор будем делать на этом. Наша задача — решить дефицит медицинских кадров на селе, в районных больницах. Разрабатывается новая госпрограмма.

— Сейчас в госучреждениях медицины объем платных услуг преобладает над бесплатным. Мы повсеместно наблюдаем дефицит кадров, — говорит глава Кыштыма Людмила Шеболаева.

ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА, СПОРТ

Для решения задачи перевода школ региона на обучение в одну смену в этом году откроются две новые школы на две тысячи мест. У школы в Усть-Катаве появится большой пристрой. Подходит к концу реконструкция школы в Нязепетровске.

ДОРОГИ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

На всех встречах с жителями сел и деревень поднимается один и тот же вопрос — разбитых дорог внутри населенных пунктов и связывающих деревни и села друг с другом. По разбитым дорогам не ходит общественный транспорт. 2/3 дорог региона нуждаются в реконструкции и капремонте.

— В этом году принято беспрецедентное решение к первоначальным бюджетным ассигнованиям в 4,7 млрд руб. муниципальным образованиям на мероприятия в дорожной сфере дополнительно направлено еще 6,6 млрд руб., — говорит глава региона. Дорожный фонд области вырос на треть, — говорит глава региона.

Продолжится региональная программа «Реальные дела»: Текслер предлагает увеличить размер ее финансирования.

ДЕНЬГИ

В 2019 году в муниципальные бюджеты предусмотрено направить больше половины средств регионального бюджета, или 97,5 млрд рублей. С 2020 года будет увеличен норматив отчислений в местные бюджеты от налога по упрощенной системе — с 50 до 60 процентов.

— Если увидим, что муниципалитеты реально взялись за эту задачу, мы готовы к полному зачислению налога по упрощенной системе налогообложения в муниципальные бюджеты. Также хочу сообщить, что в 2019 году будет проиндексирована зарплата муниципальным служащим, — заявил глава региона.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт:

— Мы будем поддерживать медиков, переезжающих в глубинку, и жильем, и материально. У нас не хватает около двух тысяч врачей, тысячи среднего медицинского персонала — будем работать.

КСТАТИ

С 2020 года заработает программа «Земский учитель», по которой всем педагогам, переезжающим в села, будет выплачен миллион рублей.