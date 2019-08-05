Во дворе Челябинска запретили гулять собакам без местной «прописки»

Жители дома № 161 по улице Российской устали от нашествия собачников в своем дворе и запретили владельцам животных, не прописанным в этом доме, выгуливать на своей площадке четвероногих. Об этом предупреждает появившееся на днях объявление.

СТАРШАЯ УГРОЖАЕТ РАСПРАВОЙ

За нарушение границ двора старшая по дому грозит собачникам дисциплинарным взысканием, расправой участкового, а также необоснованной агрессией и неадекватными аргументами...

Но, все это блеф. Дисциплинарное взыскание относится к области трудового права и никак не связано с частной жизнью. Запретить выгул собак на территории чужого двора можно лишь в одном случае, если жильцы провели межевание территории и взяли землю в долевую собственность. И полицейский не пойдет на вызов, если собака ведет себя мирно и не бросается на людей.

Фото: сообщество «Черное & Белое Челябинск» .

Тем не менее оригинальное объявление бурно обсуждают в социальных сетях.

— Интересно, а прописку у собак требовать будут? — иронизирует Евгений Вахонин.

— Получается, что чужим нельзя, а свои пусть гадят, так что ли? — спрашивает Галя Иванова.

И все же в целом читатели паблика в соцсетях поддерживают старшую по дому: дворы и детские площадки уже завалены экскрементами. А как справиться с ними, никто не знает.

ЗАКОН ЕСТЬ, А ШТРАФОВ НЕТ

В декабре 2018 года Владимир Путин подписал новый для России закон «Об ответственном обращении с животными». Один из пунктов закона гласит, что выгуливать собак нужно в специальных местах, а за оставленные на улице фекалии — штрафовать хозяев. Правда, в Челябинске этим до сих пор никто и не занимается.

В городе есть удачные попытки создания особых мест для выгула собак. Специализированные площадки уже построены в Ленинском районе, в Центральном. Но они, прежде всего, предназначены для дрессировки животных. Сами собачники признаются: когда собака выходит на улицу, терпеть ее не заставишь — она присядет там, где придется. А потому и воспитывать предлагают не зверей, а их владельцев.

ВИНОВАТЫ НЕ ЗВЕРИ, А ИХ ВЛАДЕЛЬЦЫ

В Челябинске пропагандой такого подхода занимаются активисты сообщества «Культурный выгул». Они настаивают, что владельцы животных должны во время каждой прогулки по улице убирать фекалии за своими питомцами.

— Я сама собачник. У меня во всех карманах лежат пакеты для утилизации собачьих кучек. И все владельцы животных должны привыкнуть к мысли. что оставлять фекалии на улице — стыдно. За своими питомцами следует убирать. А власти города должны вести соответствующую пропаганду. На улицах должны появиться большие баннеры, на дверях подъездов — таблички, — рассказала КП-Челябинск активист сообщества «Культурный выгул» Елена Черных.

Кстати, сделать на практике это несложно. В зоомагазинах Челябинска продаются специальные товары для прогулок с животными: мешочки, совочки, контейнеры для мешочков, которые крепятся на поводок. Впрочем, и это все не обязательно. Достаточно захватить с собой салфетки, а потом выбросить собачью кучку в обычную урну.

— В отличие от фекалий бездомных животных, экскременты домашних собак не опасны для человека, потому что собака привита и здорова. Отходы ее жизнедеятельности можно смело выбрасывать в общую мусорку, в мусорный бак, — заверил КП-Челябинск челябинский зоозащитник Карен Даллакян.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.