Жительница Челябинской области берет «в добрые руки» породистых собак, а потом продает их

Ушлые предприниматели сидят на сайтах объявлений. Собирают все, что люди отдают бесплатно: мебель, игрушки, хорошую одежду. А потом продают это. Но некая жительница Магнитогорска пошла еще дальше: таким же образом она решила заработать на породистых домашних животных.

С болью в сердце хозяева расстаются со своими четвероногими друзьями. Порою по-другому никак: открылась сильная аллергия или другие жизненные обстоятельства. Люди надеются найти питомцу новый дом и хорошую семью, которая будет его любить. Но иногда случается вот что...

— Может, кто приобретал в течение месяца собаку породы басенджи? Получилось так: родился ребенок, и мы отдали собаку в «добрые руки». А потом увидели объявление о ее продаже за 6500 руб. По указанному телефону нам не отвечают. Мы стали звонить людям, которым отдали собаку. Они несут всякую чушь, типа собака у мамы в Челябинске. А потом вообще перестали отвечать.

Кто владеет какой-нибудь информацией, отзовитесь. У собаки очень непростой характер (это особенность породы). А мы уже много раз пожалели, что отдали ее. Переживаем, очень хотим вернуть, — написал в соцсети «ВКонтакте» житель Магнитогорска Антон.

Вот эту собаку породы басенджи ищут ее бывшие хозяева. Фото: vk.com/magnitkacity

«ОНА БОЛЬШЕ НЕ ВАША!»

— Вы отдали свою собачку. Все, она не ваша! — такого мнения оказались некоторые пользователи соцсети.

Но собака — не старый диван, которые отдают по объявлению с мыслью «Наконец-то мы от него отделались».

— Неужели бывший хозяин не имеет права узнать, где питомец? Он переживает за его судьбу. Мы тоже собаку отдали и часто списываемся с новым хозяином, узнаем как у собаки дела, — прокомментировала Алиса Замиралова.

СОБАКА ОКАЗАЛАСЬ НА УЛИЦЕ?

На следующий день в соцсетях появилось объявление о том, что по улицам бегает потеряшка породы басенджи. По фото очень похожа на собаку автора поста. Она это или нет, пока неизвестно.

Объявление уже неактивно - возможно, собаку продали. Скрин с сайта avito.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Как найти питомцу хорошего хозяина

Рассказывает зоозащитница Светлана Григорьева:

— Чтобы не случалось таких ситуаций, предлагаю воспользоваться опытом зоозащитных организаций. Мы пристраиваем животных в «добрые руки» только с подписанием договора, с определенными условиями. Одно из них — волонтер может прийти навестить животное. Как правило, до этого не доходит, мы стараемся сильно не беспокоить хозяев. Но в то же время держим с ними связь, напоминаем о стерилизации, когда подходит время и т. д.

Хотя мы пристраиваем найденных на улице животных, у нас тоже бывают дорогие породы. Потому что выбрасывают всех. Мы стараемся тщательно расспросить потенциального хозяина: в каких условиях будет жить животное, как за ним будут ухаживать. Ведь у всех пород свои особенности. На нас даже обижаются: мол, да вы как будто не хотите отдавать.

Обязательно берем паспортные данные. И новый хозяин ставит подпись, что согласен со всеми условиями. Думаю, такой договор отпугнет тех, кто желает просто перепродать животное.

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