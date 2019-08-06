2019-08-05T16:02:45+03:00
Общество

Прыгали под пули, ловили маньяков: подвиги челябинских полицейских достойны сюжетов блокбастеров

100 лет назад было создано областное управление милиции
Андрей АБРАМОВ
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6 августа ГУ МВД России по Челябинской области отмечает 100-летний юбилей.6 августа ГУ МВД России по Челябинской области отмечает 100-летний юбилей.
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Сто лет назад милиционерам приходилось бороться не с подпольными казино и телефонными аферистами, а пресекать выступления белых казаков, ловить самогонщиков и провокаторов. Милиционеры могли расстреливать на месте оказывающих сопротивление.

Васенко, Болейко, Евтеев. Их именами названы улицы мегаполиса. Это отцы челябинской милиции. «Комсомолка» вспоминает героев, которые служили и служат в Челябинском МВД.

НАВЕЧНО В МИЛИЦИИ

На улице Харлова стоит областное ГИБДД. Когда-то она называлась Дорожной, но в честь храброго милиционера обрела новое имя. Он погиб возле дома на ул. Гагарина, 2. Это троллейбусная остановка КБС.

Именем Харлова назвали улицу в Ленинском районе.

Именем Харлова назвали улицу в Ленинском районе.

54 года назад милиционер Леонид Харлов патрулировал район. Услышал свисток — на помощь звали сотрудники троллейбусного депо. Пьяные хулиганы устроили дебош в диспетчерской. Харлов бросился за одним из них. Тот схватил булыжник, резко обернулся и несколько раз ударил милиционера камнем по голове

Харлова навечно зачислили в списки личного состава Ленинского райотдела.

СПАС ПОЛНЫЙ АВТОБУС

В июле 1996 года в Челябинской области проходил международный экологический марафон. Делегаты из разных стран колесили по Уралу на автобусе. Впереди колонны шла машина младшего лейтенанта Семкина. Ему было 22 года.

Дмитрий затем вернулся на службу и даже организовал команду КВН из сотрудников дорожной полиции.

Дмитрий затем вернулся на службу и даже организовал команду КВН из сотрудников дорожной полиции.

В районе поселка Ишалино на встречку перед процессией, потеряв управление, вырулил грузовой «УАЗ». Дмитрий мог уйти от удара, но сзади шел автобус с людьми. Лейтенант вжался в кресло и принял удар на себя. Герой выжил, но еще долго лечился. За подвиг награжден орденом Мужества.

ОБЕЗВРЕДИЛА МАНЬЯКА

Хрупкая Лидия Чупрякова работала регистратором в адресном бюро при милиции. В 1968 году в Челябинске объявился маньяк, который растерзал четырехлетнюю девочку.

В свой выходной Лидия сидела на лавке у подъезда с соседками. По двору прохаживался парень с пустой авоськой. Милиционер стала смотреть за ним. А тот позвал маленькую девочку и повел ее в подъезд. Чупрякова кинулась за ними.

Негодяй все понял и решил убегать через чердак. Лидия стала стучать в двери. На помощь пришли трое неравнодушных. Мерзавца задержали. На его счету оказалось еще несколько убийств. Маньяка приговорили к расстрелу.

ПРЫГНУЛ ПОД ПУЛЮ

Михаил Тювякин возглавлял отдел милиции в поселке Красногорский. 10 ноября 1979 вечером ему пришел срочный вызов. В жилом секторе буян учинил стрельбу. Милицию встретил бывший зек с обрезом. Тювякин кинулся на него, но пуля оказалась быстрее. За жизнь Михаила 17 дней боролись врачи… Преступника расстреляли. Именем Тювякина назвали улицу в Красногорском.

Начальник райотдела лично пошел на задержание вооруженного преступника.

Начальник райотдела лично пошел на задержание вооруженного преступника.

ЭВАКУИРОВАЛИ ЦЕЛЫЙ ДОМ

В конце июня этого года в Сатке горела многоэтажка. Четверо патрульных оказались рядом и кинулись на помощь. Вывели 33 человека, стариков выносили на руках. Благодаря им все выжили.

Полицейские на руках выносили людей из горящего дома. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

Полицейские на руках выносили людей из горящего дома.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

Досье «КП»

Как бандит стал оперативником

В 1919 году в Челябинске проживало 60 тысяч человек. Но за первые три недели к сотрудникам обратились 150 раз.

Сначала у милиционерам не хватало формы. Средний возраст сотрудника был 25 лет, некоторые не знали грамоты.

Одними из первых сотрудников уголовного розыска были старик и бывший преступник. Дедушка служил еще в прошлом веке, а бандит когда-то вскрывал сейфы, но решил исправиться. Его приняли без права ношения оружия.

«Комсомолка» поздравляет сотрудников и ветеранов ГУ МВД России по Челябинской области с праздником. Спасибо вам за вашу службу!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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