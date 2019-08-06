Алексей Текслер осмотрел «бутылочное горлышко» дороги в большом поселке Челябинска

«Фирменный» цвет фасада центра «Театр + Кино» на улице Пушкина — бирюзово-голубой. Таким он и останется, ведь здание входит в реестр культурного наследия Челябинской области. Весной следующего года фасад ждет обновление: из областного бюджета, для подготовки города к саммитам ШОС и БРИКС, выделено 55 млн руб. Сейчас проектная документация проходит госэкспертизу.

Глава региона Алексей Текслер предпринял большую поездку по Советскому району Челябинска. В программе было несколько пунктов, и первым делом руководитель области побывал в здании «Театр + Кино».

«КИНО БУДЕТ!»

Для нижнего зала, где идут постановки «Манекена», закуплены новые кресла. Все 216 кресел прибыли, начинается их монтаж. Кресла куплены на деньги городского бюджета.

Для кинозала, на втором этаже здания, приобретено современное прокатное оборудование. Городской бюджет выделил 4,5 млн руб. Своего часа ждет и новый экран: его можно демонтировать, чтобы в дни новогодних каникул и на втором этаже устраивать праздничные спектакли.

— Я прекрасно помню наши походы с родителями в кинотеатр имени Пушкина. Это всегда было большим событием, — поделился Алексей Текслер.

— Кинотеатр имени Пушкина является исторической ценностью для нашего города. Площадка востребована. Поработайте с Минкультом РФ, совместно надо рассмотреть и подобрать такие программы, которые будут интересны нашему зрителю, — поручил Алексей Текслер руководителю центра.

СКВЕР И СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ В ЖКХ

Рядом с институтом культуры фырчат тракторы: разбитую некогда площадь превращают в скверик с дорожками, клумбами. Здесь появятся саженцы деревьев и кустарник, скамьи и ночное освещение.

— Кто исполнитель работы? — интересуется Алексей Текслер.

— Я, Спартак меня зовут, — протягивает руку, улыбаясь, крепкий мужчина. — К концу августа точно все сдадим.

— А в полном виде сквер когда будет готов? — интересуется глава региона.

— Это не ко мне, я за лавочки не отвечаю, это другой подрядчик.

— К началу октября все будет готово, — рапортует глава района Владислав Макаров.

— К первому снегу, — замечает Текслер.

— Ну отчего же, у нас в сентябре обычно хорошая погода стоит, — не согласен Макаров.

И тут к Алексею Текслеру подошли местные жители. Дворы, говорят, замусорены. А ведь это центр города. Глава региона ответил, что сейчас есть современные решения по устройству контейнерных площадок, когда отходы не разлетаются от порывов ветра. И поручил управляющей компании вместе с мэрией навести порядок. Двор должен стать образцово-показательным.

— Беру решение вопроса на контроль, поручил навести порядок, — заверил жителей Текслер.

ВИЗИТ К ВРАЧУ БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ

Поликлиника детской горбольницы № 7 по ул Орджоникидзе — очередной пункт поездки. Здесь глава региона познакомился с работой системы «Бережливая поликлиника», призванной минимизировать время ожидания приема у кабинета врача. Горбольница и поликлиника получат 20 миллионов рублей. Деньги нужны, например, на внедрение цифровых технологий. Так, планируется установить электронные табло и несколько информационных киосков. Появится и новое лабораторно-диагностическое оборудование.

Очередей в поликлиниках быть не должно, подчеркивает Текслер.

Очередей в поликлиниках быть не должно, подчеркивает Текслер. У посетителей он поинтересовался, долго ли им с детишками приходится ждать приема. Люди ответили: не более нескольких минут.

РЕНОВАЦИЯ СТАДИОНА И НОВЫЙ ФОК

Далее кортеж мчится на стадион АМЗ, старейший спортивный объект района. С ним соседствует большой новый район — ЖК «Ярославский». Здешние жители — семьи, в основном молодые, с детьми. Две с лишним сотни мальчишек занимаются на стадионе футболом.

На стадионе к главе региона подошел местный житель Алексей Бочкарев. Он живет по соседству со стадионом, где уже 10 лет футболом занимается его сын. Бочкарев пожаловался на неважное отношение спортивной школы «Академия футбола» к полю: за искусственным покрытием толком не ухаживают, отчего оно почти вышло из строя. Виной всему — оптимизация, когда несколько спортшкол объединяли в одну, урезав бюджет.

Глава региона поручил руководителю спортшколы составить список спортинвентаря и того, что нужно для полноценных занятий детей, — областные власти помогут

Кроме того, уже в следующем году стадион ждет реновация: здесь уложат новое футбольное поле, восстановят беговые дорожки.

Однако это лишь часть задачи. Району не хватает спортивных объектов. Потому в нем появится современный ФОК.

«РАЗВОРОТ» К ШКОЛЕ ИСКУССТВ

А далее маршрут объезда чуть сбился. Алексей Текслер предложил отправиться на улицу Некрасовскую, к школе искусств. В соцсетях местные жители посетовали, что подходы и подъезды к зданию разбиты.

Перед фасадом здания асфальта почти нет — только ямы, заполненные дождевой водой.

— Триста с лишним ребятишек учатся в этой школе, каждый день они должны добираться сюда по бездорожью. Территория запущенная, ее нужно благоустроить, создать безопасные условия для детей и их родителей, — обратился к временно исполняющей полномочия главы города Наталье Котовой руководитель региона.

Наталья Котова в курсе проблемы: она читает комментарии к постам на страницах Алексей Теккслера. Ремонт и благоустройство территории вокруг школы вошли в программу августовских работ. К 1 сентября ситуация изменится.

МОСТ. ИНЖЕНЕРНОЙ РАБОТЫ

На стройке путепровода по Троицкому тракту кипит работа: к декабрю здесь появится первая часть нового моста, по которой временно будет организовано движение в обе стороны. В окончательном виде мост появится в следующем году.

На стройке моста Текслер побывал уже дважды. И оба раза дождь лил стеной.

— К удаче, значит, все сдадим вовремя, — улыбается глава области.

Там же, у строящегося моста, Алексей Текслер предложил главе Советского района назвать реальную проблему, которую требуется решить. Владислав Макаров сообщил о трудностях связи поселка Новосинеглазово с «большим городом». В поселке живет около 15 тысяч человек, много новостроек. А дорога одна — через железнодорожный переезд, настоящее «бутылочное горлышко». В непогоду и час пик на переезде скапливаются огромные пробки. Нужен путепровод над переездом.

Понаблюдав за вереницами авто, пересекающих железнодорожные пути, Алексей Текслер распорядился властям города готовить проектно-сметные документы по путепроводу, чтобы войти в одну из федеральных программ — «Безопасные и качественные автомобильные дороги» или «Мосты и путепроводы».

Прямая речь

Глава Челябинской области Алексей Текслер:

— Советский район — один из самых крупных в Челябинске, по площади точно самый крупный, даже чуть больше, чем Металлургический. Район важный, в нем проживает много горожан. Географически он разбросан от центра до окраинных поселков. Благоустройство, строительство дорог, новые спортивные объекты — основа новой программы, благодаря которой жители и Челябинска, и Южного Урала должны почувствовать перемены к лучшему.