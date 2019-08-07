В Челябинске разоблачили «фейковую декретницу»: на одних страничках она прикидывается малоимущей, а с других продает одежду

В челябинских соцсетях обсуждают многоликую даму. Одни знают ее как Юлию Кувалдину, другие как Алину Макаровских, третьи как Марину Новикову.

— На самом деле ее зовут Жанна. Не доверяйте ей, — напутствуют комментаторы в социальных группах.

С предприимчивой челябинкой столкнулись десятки человек. Все они подписчики сообществ вроде «Приму в дар», «Продам детские вещи», «Одежда даром». В одних сообществах Юлия-Марина выставляет себя нуждающейся.

— Я им несколько пакетов вещей детских дала — бесплатно. Она говорила, что многодетная мать. А через пару дней смотрю, одежда в группах продается как ненужная, — пишет Венера Клочкова.

В соцсети выкладывают примеры постов челябинки.Фото: СОЦСЕТИ

— Ух ты, а я у нее смесь детскую покупала!

— А я ей детскую смесь отдавала бесплатно...

— Получается, реально нуждающиеся люди вынуждены покупать одежду в магазинах, а она делает на ненужных ей шмотках деньги, — вторят комментаторы.

КП-Челябинск решила лично проверить слова комментаторов. Для начала мы отыскали жертву «фарцовщицы».

Общение с ней имели многие мамочки.Фото: СОЦСЕТИ

— Я купила у нее вещи на ребенка: два пакета за 850 рублей. Не жалко, но с другой стороны — не люблю, когда обманывают. Сказала бы как есть, что взяла бесплатно, а сейчас продает, так как деньги нужны....Я бы слова не сказала, даже может еще что купила. А тут увидела в интернете, что я не одна. Не хорошо эта, — рассказала КП-Челябинск одна из жертв обмана Наталья.

Далее мы позвонили Жанне по телефону, который она скидывает всем, у кого забирает вещи и кому продает. Женщина ответила на звонок и испугалась интереса журналистов.

— Я один раз так всего делала. Мне вещи не подошли и я их перепродала, — на этом разговор закончился.

Раскрывать личность челябинка мы не будем. Надеемся, она сделает правильные выводы.Фото: СОЦСЕТИ

Впрочем, в сообществе нашлись и те, кто защищает такой бизнес:

— Когда перекупщики так с машинами делают, никто не возмущается. Выкупают срочно задешево и в два раза дороже ставят. Это Россия — каждый выживает как может.

— Думала, когда вещи бесплатно отдают, то это избавление от «хлама». А как этими вещами распоряжаться — пусть уже решает обладатель. Если уж хотите плюсик в карму,отвезите вещи в благотворительный фонд, их сейчас множество!

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