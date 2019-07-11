«Школьный бум» в Челябинской области: строим новое, реконструируем имеющееся

Гостем программы «Тема дня» на радио «Комсомольская правда» — Челябинск» стала исполняющая обязанности первого заместителя министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

До Дня знаний — добрых полтора месяца, каникулы школьников в самом разгаре. Но для руководства региона подготовка к новому учебному году каникул не бывает. Строятся школы и садики, обустраиваются проезды к ним, закупается новая мебель и учебники.

— Осмелюсь процитировать главу региона Алексея Текслера: «В этом году мы сдадим две новые школы в Челябинске, завершим реконструкцию двух новых школ в Нязепетровске и Усть-Катаве. Это — 1925 новых мест. Будет продолжено строительство школы на 1,5 тысячи мест в Челябинске, школы на тысячу мест в Магнитогорске, что позволит в 2020 году решить проблему доступности школьного образования в микрорайонах-новостройках этих городов. В этом году мы откроем более двух с половиной тысяч мест. А до конца следующего года значительно увеличим их доступность во всей возрастной линейке, до семи лет.

— Все так и есть. В Челябинской области продолжается реализация федерального проекта «Содействие созданию новых мест в общеобразовательных организациях». Уже несколько лет проект реализуется по разработанной соответствующей федеральной программе. У нас запланировано строительство большого количества школ и школьных пристроев. Руководствуемся поручением президента о том, что все дети должны учиться в одну смену. Так же нужно вывезти всех детей из аварийных зданий. У нас в Челябинской области таковых, к счастью, практически нет, скорее, это школьные здания, устаревшие морально.

Поэтапно мы эту большую задачу решаем. В этом году действительно будут введены в строй две новые школы. Точнее, это два новых здания уже существующих школ. Одна из них, номер 116, расположена в поселке Чурилово. Школа большая, уже состоит из двух зданий, но для большого жилого молодого микрорайона существующих мощностей не хватает.

Второе здание — школы №95 в Курчатовском районе, где идет активное жилищное строительство.

По контрактам сдача этих объектов — конец нынешнего года. Зная их важность, строители очень торопятся, объекты обеспечены бюджетными средствами. Потому надеемся, все работы будут выполнены в срок. Но если новоселья чуть отложатся, тесниться ученикам придется недолго.

Все реконструкции школьных зданий идут в плановом режиме. Все дети как учились, так и будут учиться, и точно в срок дети получат новые пространства для учебы.

— За счет каких источников финансируется оснащение школ?

— Федеральный и областной бюджеты. По ряду объектов привлекаем федеральные средства. В частности, например, школа в Чурилово . По остальным объектам — бюджетные средства региона. Средства и на строительство, и на реконструкцию. И на ремонты школ и детских садов выделяются большие, и это правильно. Потому что будущее нашей области, будущее всей страны растет в группах детских садов и в школьных классах.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ ДЛЯ КУНАШАКА

— Во время своего визита в Кунашакский район глава региона Алексей Текслер пообещал строительство школы на 500 мест.

— У системы сельского образования есть свои особенности. С одной стороны, это уменьшение количества детей школьного возраста, как и жителей, в целом. С другой, — морально и физически устаревшие школьные здания. Конечно, хочется, чтобы на селе дети посещали современные школы.

Что касается Кунашака, выполнены все необходимые работы для того, чтобы начать строительство этой школы. Нужна проектно-сметная документация и ее обязательная государственная экспертиза. Выделенного земельного участка должно быть выделено достаточно для большой стройки. Все эти условия муниципалитетом выполнены, все документы готовы, чтобы строительство начать.

В бюджеты 2020-21 гг будут закладываться уже запланированные средства. Для Кунашака это очень хорошая новость, потому что сейчас там ребята плотно-плотно учатся.

Челябинская область строит современные садики. Фото: gubernator74.ru

КВАРТИРНЫЙ ОТВЕТ

— Главной региона анонсировала программа «Земский учитель», о которой ранее говорил президент России Владимир Путин. Она будет построена по принципу программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер»?

— Совершенно верно. Задача — решить квартирный вопрос педагогов на селе. У нас, в целом, особой потребности в кадрах нет, но точечно везде ситуация разная. И если мы обеспечены кадрами в городах, то на селе нет притока новых специалистов. Работают пенсионеры и специалисты предпенсионного возраста. С одной стороны, рабочих мест особенно нет, так как не увеличивается контингент учеников. С другой, это все равно должны быть современные педагоги. В учебном процессе используются разные подходы: дистанционное обучение, подвоз детей на школьных автобусах, мигрирующие по селам учителя, которые работают сразу в нескольких населенных пунктах. Но все-таки учителя поддерживать нужно, потому что когда небольшая нагрузка, скромная зарплата, кадры все равно должны быть соответствующего уровня.

Сейчас эта программа прорабатывается на федеральном уровне, и как только появятся по ней разъяснения, мы в нее включимся.

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ. ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ

— Все, о чем мы говорим, является составными частями национального проекта «Образование». Какие еще ключевые масштабные направления в нем есть, реализуемые в Челябинской области?

— Федеральная программа «Учитель будущего», например. В целом же, в национальном проекте «Образование» Челябинская область участвует в восьми программах. Учитель будущего» — о поддержке квалификации педагогов: повышение профессионального уровня педагога, переподготовка учителя. Мы подготовили заявительные документы на участие в федеральных средствах на развитие этого направления. Надеемся, в течение трех лет у нас появятся Центры непрерывного повышения квалификации педработников.

Другой проект — «Успех каждого ребенка» — призван создать условия для развития индивидуальных особенностей ученика. Главная наша задача — развитие индивидуальной образовательной траектории. Получая базовое образование, ребенок должен развивать свои таланты и наклонности.

В пилотном режиме, в Магнитогорске, мы отработали в проекте «Билет в будущее», например, нацелен на раннюю профориентацию. Уже с шестого класса дети могут «попробовать» себя в той или иной профессии.

Мы активно развиваем сеть кванториумов, создавая особенные условия для будущих компьютерных гениев.

«Современная школа» — это о строительстве и оборудовании наших школ. «Молодые профессионалы» — это о получении профессии и специальности старшеклассников и тех, кто учится в системе среднего профессионального образования.

Участвуем мы и в проекте развития дошкольного образования. Он касается семей, имеющих детей, не посещающих детсады, но включенных в другие формы развития. Дело в том, что проектом «Демография» вводятся новые места в садиках, чтобы родители по их желанию отдавали бы детей в садики и занимались бы профессиональной деятельностью. Нацпроект «Образование» уделяет большее внимание родителям, которые сами бы хотели воспитывать своих детей. Пока проект прорабатывается на федеральном уровне. В перспективе должны появиться центры педагогического и психологического консультирования, где родители бы могли получить помощь в воспитании своего ребенка.

БЕЗОПАСНОСТЬ — В ПРИОРИТЕТЕ

— На аппаратном совещании с главами муниципальных образований глава региона Алексей Текслер поднял тему антитеррористической защищенности образовательных учреждений.

— Очень важный вопрос, потому что процесс образования тогда качественный, когда безопасно и когда подрастающее поколение здорово.

Комплексная безопасность — это широкий спектр самых разных безопасностей. Например, санитарное благополучие детей.

Но есть и личная безопасность. И это, в первую очередь, требования противопожарной безопасности. Требования очень суровые, но и тема крайне сложная, ведь безопасность — самое важное. Доступные эвакуационные выходы, огнетушители, работающие пожарные водоводы, действующие системы сигнализации — все это должно быть в обязательном порядке в каждом образовательном учреждении.

Комплекс антитеррористической защищенности — это еще одна важная составляющая. Выведение сигналов на пункты полиции, Росгвардии, МЧС, чтобы реакция силовых ведомств была моментальной; монтаж систем видеонаблюдений — регион давно внедряет эти системы; ограждения по периметру и освещение территорий.

Охрана, физическая охрана зданий, финансируется из нескольких источников, так как расходов самой образовательной организации недостаточно на полное решение этого вопроса. Включаются дополнительные средства местных бюджетов. Есть субсидии областного бюджета, хотя и эти возможности не беспредельны.

Все образовательные учреждения разработали паспорта антитеррористической защищенности, где обозначены все эти мероприятия. После присвоения определенной категории учреждению предписывается исполнение обязательных определенных требований. Категория присваивается в зависимости от количества находящихся в здании. Где-то их больше, где-то меньше, где-то все отлично, но нет предела совершенству.

На полное приведение всех учреждений региона к нормативам требуются колоссальные средства — около миллиарда рублей. Это и областные средства, и возможности местных бюджетов — об их важной роли говорил глава региона Алексей Текслер.

В этом году на важные мероприятия в регионе выделено более 109 миллионов рублей.