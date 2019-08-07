2019-08-07T07:47:14+03:00
Общество

«Пошла на простую процедуру и живой уже не вернулась»: дети жительницы Челябинска винят врачей в ее смерти

После удаления полипа у нее случились некроз, сепсис, кома и инсульт
Ирина КАРЕЛИНА
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У Таслимы Карымовой не было серьезных заболеваний до попадания в больницу.У Таслимы Карымовой не было серьезных заболеваний до попадания в больницу.
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В июле Таслиме Карымовой выделили путевку в санаторий Кисловодска. Однако, на медкомиссии сказали, что ее не дадут — из-за полипа в толстой кишке. Это небольшой доброкачественный нарост. Он женщину сильно не беспокоил, можно было и дальше с ним жить. В свои 68 лет Таслима не жаловалась на здоровье, следила за собой и прекрасно выглядела. Но из-за путевки согласилась довериться медикам. Так рассказывают ее дети.

— Мама решилась на, в принципе, простую процедуру по удалению полипа в горбольнице №8. Но ее сделали так «высококлассно», что в кишечнике начался некроз (отмирание тканей — прим. ред.), сепсис, и почти все органы перестали работать. Мама пролежала в коме 15 дней. Также подхватита клепсиэллу — пневмонию, которая бывает у людей только с плохой иммунной системой. Но моя мама была здорова, не считая этого злосчастного полипа, — рассказала КП-Челябинск Юлия Карымова.

«ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ»

Юлия вместе с братом ходила в больницу дважды в день, но внутрь их категорически не пускали. 18 июля у мамы случился инсульт. На следующий день Юлии разрешили зайти к ней на пять минут. 20 июля Таслима Карымова умерла.

Юлия написала заявление на судмедэкспертизу.

— Заведующая отделением и хирург не ожидали такого и начали тянуть время. Им всего лишь надо было передать документы в морг. Но они несколько раз отправляли нас со словами «Мы не успели, давайте попозже». Думаем, что они переписали мамину карту, и теперь им все сойдет с рук. Тело мамы нам не отдавали четыре дня, — говорит Юлия.

А как врачи объяснили ситуацию детям умершей пациентки?

— Никак. Хирург сказал: «Так получилось», — вздыхает Юлия.

ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТОВ

Не получив ответов на свои вопросы в больнице, дети скончавшейся пациентки написали заявления в ФОМС, Минздрав, Следственный отдел и прокуратуру.

Юлия ищет хорошего адвоката по медицинским делам и просит тех, кто может помочь ей, написать в личные сообщения.

В больнице отказались комментировать ситуацию, отправив нашего корреспондента в Управление здравоохранения. Там попросили выслать официальный запрос. Редакция отправила письмо и вместе с героями материала ждет ответа медиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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