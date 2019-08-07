2019-08-07T15:57:31+03:00
Происшествия

Ветеран МВД держит в страхе двор в Челябинске

Пенсионер на машине задавил двух человек, но его отпустили [видео]
Андрей АБРАМОВ
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Один из парней, которых переехал неадекватный «майор», скончалсяОдин из парней, которых переехал неадекватный «майор», скончалсяФото: кадр с видео
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Трагедия случилась 23 июня во дворе дома на ул. Социалистической.

— Я сотрудник при исполнении! — с боевым кличем мужик завел старенькую «семерку» и сбил двух парней.

Местные жители рассказали, что у водителя не все в порядке с душевным здоровьем. Например, пару раз он срезал в подъезде провода. Когда-то водитель служил в МВД, но уволился еще до полицейской реформы. Себя он называет майором и держит в страхе весь двор. После умышленного ДТП его забрали настоящие полицейские.

«КОСТИ ДОСТАВАЛИ ИЗ МОЗГА»

— Его выпустили! Дом на ушах стоит: все побежали в полицию жаловаться, а в МВД молчат, не говорят, что с этим мужиком будут делать, — рассказали КП-Челябинск жители дома на Социалистической.

Один из челябинцев, которого сбил «майор», скончался. Звали его Алишер, 38 лет. Друг Али, который также участвовал в перепалке — выжил .

— Алишер был душой компании, замечательный человек, неконфликтный. В то утро его увезли в реанимацию. Повреждения были настолько страшные, что хирургам пришлось доставать кости черепа из мозга, — рассказала друг семьи погибшего Юлия.

В итоге жалобы жильцов возымели эффект.

— Вчера приехал наряд и забрал его. Но мы боимся, что через пару дней он снова вернется. И что-нибудь опять устроит… Жильцы в прокуратуру готовят обращение. Он всем угрожал. Одной женщине сказал, что топором зарубит ее ребенка, — добавила собеседница.

«МЫ ЗА НИМ СЛЕДИМ»

Также местные жители рассказали, как развивались события в тот день.

— С утра этот дед бегал по двору с топором. Али с другом сделали ему замечание. Парни были выпившие. Мужик прыгнул в машину и сбил их. Хотел второй раз переехать, но тут подоспел наряд росгвардейцев. Один из сотрудников достал пистолет, был готов стрелять. Но на площадке были дети...

— Подозреваемый находился под подпиской о невыезде. Сотрудники полиции регулярно посещали его. После жалоб жителей его поместили в изолятор временного содержания. 8 августа будет суд, на котором состоится избрания меры пресечения, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Челябинской области.

Источник в силовых структурах сообщил КП-Челябинск, что с «майором» возникли проблемы на стадии суда. Якобы силовики настаивали на том, чтобы отправить его в изолятор, пока идет следствие. Но поскольку человек психически болен, суд не позволил этого сделать. Однако общественно опасным его поведение не расценили, а потому в лечебницу не забрали. Но после того, как на мужчину начались жалобы соседей, его все-таки могут арестовать.

— Поскольку один из пострадавших умер в больнице, дело теперь могут передать из полиции в Следственный комитет, — добавил собеседник.

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Сбил людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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