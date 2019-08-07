2019-08-07T12:25:51+03:00
Происшествия

Взрыв машины в Магнитогорске оказался покушением на бизнесмена с местного рынка

Следственный комитет возбудил уголовное дело
Андрей АБРАМОВ
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Сапер осматривает машину после взрыва. С этого ракурса авто выглядит целым.Сапер осматривает машину после взрыва. С этого ракурса авто выглядит целым.Фото: СОЦСЕТИ
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Утром 7 августа на улице Советской армии в Магнитогорске прогремел взрыв. Рванул старенький «Жигули» третьей модели. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Формулировка — покушение на убийство общеопасным способом.

Инцидент посреди жилого сектора в Магнитогорске переживают особенно болезненное. Всему виной взрыв в жилой многоэтажке в канун Нового года. К месту ЧП немедленно примчались все силовые структура. Двор оцепили, работали саперы.

— Взрыв прогремел, когда хозяин авто открыл дверь и садился в машину. Мужчина выжил — сейчас в больнице, — сообщил КП-Челябинск источник в правоохранительных органах.

На место ЧП съехались все экстренные службы. Фото: СОЦСЕТИ

На место ЧП съехались все экстренные службы.Фото: СОЦСЕТИ

Следственный комитет озвучил первые выводы о случившемся.

— Основная версия — покушение связано с торговой деятельностью пострадавшего. Он ведет торговлю на продуктовом рынке, — заявили в СУ СКР по Челябинской области.

По статье грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

По городу распространяются слухи, что пострадавший — представитель таджикской диаспоры. Вместе с другими выходцами из азиатской республики они вели бизнес и что-то не поделили. Национальный вопрос в Магнитогорске стоит особенно остро. В середине лета гастарбайтеры устроили массовую драку, а силовики регулярно устраивают рейды на местных рынках.

В Магнитогорске взорвали машину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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