В Трехгорном разработали систему мониторинга экологической ситуации

В школе № 106 Трехгорного не хватает площадей для занятий физкультурой. Уроки проходят в местном Дворце спорта и на улице. Глава региона Алексей Текслер распорядился проработать вопрос строительства теплого пристроя с современным спортзалом. А позади здания отлично разместится стадион.

Зданию медсанчасти Трехгорного нужен капремонт. Не хватает врачей. К главе региона обратились сотрудники медсанчасти. Они рассказали, что больница не встроена в маршрутизацию пациентов для оказания специализированной медицинской помощи, что негативно сказывается на развитии медучреждения.

— Уверен, вместе с федеральным центром мы все проблемы закроем. Мне кажется, в Трехгорном мы должны концентрировать медицинский функционал, и он должен работать и на соседней территории. Это стратегическое направление нужно выдерживать, — подчеркнул Текслер.

На «Приборостроительный завод» главе региона презентовали проект интеллектуального онлайн-мониторинга экологической ситуации. Алексею Текслеру решение понравилась.

— Меня не устраивает, когда мы в период неблагоприятных метеоусловий видим проблему и начинаем решать ее. Делать это надо заранее. Технологии «Росатома» позволяют не только обеспечить территорию датчиками, но и через интеллектуальную систему прогнозировать выбросы, давать команды предприятиям, ограничивать движение транспорта, решать проблемы до наступления неблагоприятных условий. Мы договорились провести совещание, коллеги готовы входить в проектирование таких систем. Такого пока нет в стране, и это может быть лучшей практикой. Экологическая планка должна быть чуть выше, чем федеральное законодательство, — заявил Текслер.

На встрече с жителями было решено построить центральный стадион и развивать ГЛК «Завьялиха».

По итогам общения с населением Алексей Текслер провел рабочую встречу с главой Трехгорного Евгением Сычевым. Губернатор вручил руководителю муниципалитета «синюю папку», где собраны острые вопросы: состояние дорог, ЖКХ, здравоохранения, социальной сферы, образования и благоустройства.