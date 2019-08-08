2019-08-08T15:19:02+03:00
Происшествия

Погибшими в аварии с автобусом под Новороссийском оказались жители Челябинска

В автокатастрофе разбились мать и двое детей
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
В аварии под Новороссийском погибла семья из Челябинска. Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краюВ аварии под Новороссийском погибла семья из Челябинска. Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю
Изменить размер текста:

Поздним вечером 7 августа в Краснодарском крае столкнулись кроссовер Volkswagen и пассажирский автобус. Последний после аварии рухнул с обрыва. В аварии пострадали более 40 человек. Трое пассажиров внедорожника погибли. Это семья из Челябинска. Об этом КП-Челябинск сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Раскрывать подробно личности в краевом экстренном ведомстве не стали:

— Возбуждено уголовное дело. Им занимается Следственный комитет. Адресуйте вопросы к ним.

В результате аварии в Новороссийске около 40 человек получили ранения.

Пресс-секретарь местного управления СК оказался недоступным для комментария. Однако информацию о погибших челябинцах коллегам из местных СМИ подтвердили в оперативном штабе на месте.

— Это женщина и двое детей. 45-летний водитель Volkswagen выжил, он госпитализирован в состоянии средней тяжести, — сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Источник «КП»: Отвечать за смерть детей и травмы пассажиров будет водитель автобуса, упавшего в пропасть под Новороссийском

В страшной аварии погибли 16-летний Максим, 9-летняя София С. и 40-летняя Оксана Орлова из Челябинска (далее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Чиновников из Чебаркуля обвиняют в мошенничестве
В Челябинске задержали дилера с наркотиками
В Магнитогорске задержали поджигателя автомобилей
«БКС Брокер» бесплатно учит инвестированию своих клиентов
Челябинцев приглашают на День физкультурника
Стало известно, кто выступит в Челябинске на Кубке губернатора вместо «Куньлуня»
В школы Челябинска записались 15 тысяч первоклассников
«Полосатая лошадка»: в челябинском зоопарке родился детеныш зебры
Алексей Текслер назначил Сергея Бердникова заместителем губернатора
ВТБ обеспечил безналичный расчет за металлолом на 1 миллиард рублей
«Куньлунь» не сыграет на Кубке губернатора Челябинской области из-за проблем с визами
ВТБ выдал Группе ПИК проектное финансирование на строительство 600 тысяч квадратных метров
Челябинская область готова помочь Краснодарскому краю выхаживать пострадавших в страшной аварии
Самой младшей челябинке, погибшей в ДТП под Новороссийском, было девять лет
Следователи проверяют массовое отравление неизвестным веществом в Челябинской области