Погибшими в аварии с автобусом под Новороссийском оказались жители Челябинска

Поздним вечером 7 августа в Краснодарском крае столкнулись кроссовер Volkswagen и пассажирский автобус. Последний после аварии рухнул с обрыва. В аварии пострадали более 40 человек. Трое пассажиров внедорожника погибли. Это семья из Челябинска. Об этом КП-Челябинск сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Раскрывать подробно личности в краевом экстренном ведомстве не стали:

— Возбуждено уголовное дело. Им занимается Следственный комитет. Адресуйте вопросы к ним.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/724747" frameborder="0"></iframe> В результате аварии в Новороссийске около 40 человек получили ранения.

Пресс-секретарь местного управления СК оказался недоступным для комментария. Однако информацию о погибших челябинцах коллегам из местных СМИ подтвердили в оперативном штабе на месте.

— Это женщина и двое детей. 45-летний водитель Volkswagen выжил, он госпитализирован в состоянии средней тяжести, — сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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В страшной аварии погибли 16-летний Максим, 9-летняя София С. и 40-летняя Оксана Орлова из Челябинска (далее)

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