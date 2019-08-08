В ДТП с автобусом под Новороссийском разбились туристы из Челябинска: погибшие много путешествовали

7 августа в Краснодарском крае столкнулись экскурсионный автобус и Volkswagen Touareg. После удара обе машины свалились с обрыва. Пострадали свыше 40 человек. В «Вольксвагене» ехали две семьи из Челябинска — водитель и пять пассажиров. Все они родственники. Трое погибли.

Скончались 17-летний парень и его девятилетняя сестра. Их родители выжили. Еще одна погибшая — 40-летняя женщина. Она путешествовала с трехлетней дочерью, которая осталась цела.

Нам удалось связаться с другом погибшего парня. Он рассказал, что семья часто путешествовала. Родители были риэлторами, недавно переехали с детьми в Москву из Челябинска.

Известно, что в больнице сейчас 45-летний водитель кроссовера. Вероятно, это отец семейства.

Софии было девять лет.Фото: СОЦСЕТИ

Глава региона Алексей Текслер распорядился выделить помощь семье погибшего. Также известно, что в туристическом автобусе, который после столкновения улетел в овраг, находились двое жителей Озерска.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аварии. Отвечать за гибель людей, вероятно, придется водителю автобуса. Ему приписывают нарушение правил.

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