2019-08-08T14:01:31+03:00
Происшествия

В ДТП с автобусом под Новороссийском разбились туристы из Челябинска: погибшие много путешествовали

Авария забрала жизни двоих детей [фото, видео]
Андрей АБРАМОВ
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В ДТП с автобусом погибли три человека из Челябинска. Фото: instagram.com/alekseioderovВ ДТП с автобусом погибли три человека из Челябинска. Фото: instagram.com/alekseioderov
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7 августа в Краснодарском крае столкнулись экскурсионный автобус и Volkswagen Touareg. После удара обе машины свалились с обрыва. Пострадали свыше 40 человек. В «Вольксвагене» ехали две семьи из Челябинска — водитель и пять пассажиров. Все они родственники. Трое погибли.

Скончались 17-летний парень и его девятилетняя сестра. Их родители выжили. Еще одна погибшая — 40-летняя женщина. Она путешествовала с трехлетней дочерью, которая осталась цела.

Нам удалось связаться с другом погибшего парня. Он рассказал, что семья часто путешествовала. Родители были риэлторами, недавно переехали с детьми в Москву из Челябинска.

Известно, что в больнице сейчас 45-летний водитель кроссовера. Вероятно, это отец семейства.

Софии было девять лет. Фото: СОЦСЕТИ

Софии было девять лет.Фото: СОЦСЕТИ

Глава региона Алексей Текслер распорядился выделить помощь семье погибшего. Также известно, что в туристическом автобусе, который после столкновения улетел в овраг, находились двое жителей Озерска.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аварии. Отвечать за гибель людей, вероятно, придется водителю автобуса. Ему приписывают нарушение правил.

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В результате аварии в Новороссийске около 40 человек получили ранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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