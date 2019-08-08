Кубок губернатора Челябинской области: кто будет играть вместо «Куньлуня»

За шесть подобных турниров «Трактор» дважды сумел возглавить итоговую таблицу турнира. Соперники были разные, но постоянный участник всегда магнитогорский «Металлург». Как обойтись без южноуральского дерби с неизменно захватывающим сюжетом!

В этом году за пару дней до старта Кубка губернатора Челябинской области от участия в нем из-за проблем с выдачей виз отказался китайский «Куньлунь Ред Стар». Их заменит сборная команда Кубка губернатора Челябинской области.

КТО ИГРАЕТ?

Сборная Кубка губернатора Челябинской области (КГЧО). Две пятерки в сборную делегирует «Трактор», по одной Магнитка и «Северсталь». Загадкой остается, кто войдет в состав свежеиспеченного клуба — молодежь, хоккеисты фарм-клубов или ключевые игроки? А тренеры заодно оценят игру, увидят перспективных игроков.

«Северсталь» (22 место в регулярном чемпионате). В этом году в команда из Череповца пришли сразу 12 новых игроков. Клуб намерен бороться за высокие места. Кстати, их тренера Андрея Разина в конце прошлого сезона активно сватали в «Трактор». А в четырех играх прошлого сезона «трактористы» трижды уступил череповчанам.

«Металлург» (6 место в регулярном чемпионате). Классическое дерби «Трактор» — Магнитка — настоящий пир для хоккейных гурманов. В прошлом сезоне команды разошлись мирно: две победы на счету «Трактора» и столько же у «Металлурга».

Магнитогорцы сохранили в составе ведущих исполнителей. Голкипер Кошечкин, полевые — Мозякин, Антипин, Кулемин, Тимкин, Расмуссен.

Болельщики ждут открытия нового сезона КХЛ.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Трактор» (17 место в регулярном чемпионате). «Медведи» перед началом нового сезона стали самым обновленным клубом КХЛ. Контракты заключены почти с двумя десятками новобранцев. И при этом открыта вакансия еще одного легионера. Отрадно, что в команде хватает челябинских воспитанников. Возродилась связка Глинкин — Попов, вернулся Дмитрий Калинин, в воротах — мастеровитый Василий Демченко. Играют оптыне Шаров, Пеньковский, Шолохов.

Интересно будет увидеть новичков-иностранцев (Виртаннен, Гика, Седлак, Кейлоф). Как эти парни впишутся в игру команды, и добавят ли остроты и результативности. Увидим рисунок игры «Трактора» под руководством нового главного тренера Петериса Скудры.

ПОЧЕМ БИЛЕТИК?

На матчи «Трактора» — 300 руб., на остальные игры — 100 руб. Кстати, среди зрителей, купивших билеты на матчи турнира, разыграют однокомнатную квартиру.

Расписание турнира*

10 августа, суббота

13.00. «Северсталь» — «Металлург»

17.00. «Трактор» — «Сборная Кубка губернатора»

11 августа, воскресенье

13.00. «Металлург» — «Сборная Кубка губернатора»

17.00. «Трактор» — «Северсталь»

13 августа, вторник

15.00. «Сборная Кубка губернатора» — «Северсталь»

19.00. «Трактор» — «Металлург»

* Все купленные билеты на матчи «Куньлуня» действительны согласно указанному времени проведения матча.

КСТАТИ

Все на праздник!

Традиционный четвертый по счету фестиваль, который всегда открывает хоккейный сезон в Челябинске, пройдет в пятницу, 9 августа. На площадку перед ледовой ареной «Трактор» приглашают всех желающих (начало в 17.00). На фестивале вместе с болельщиками будут тусоваться и все игроки команды.

На Traktor Open-2019 найдутся развлечения для каждого.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Перед ареной «Трактор» откроются почти три десятка игровых и интерактивных зон, где игроки черно-белых будут принимать гостей и дарить призы и подарки (главные призы — электросамокат и велосипед).

Игровые зоны фестиваля:

— Спортивная зона: представление новой атрибутики и коллекции одежды от ХК «Трактор», продажа абонементов на новый сезон, выставки клубного музея, турнир по игре «Мозгобойня».

— Семейная зона: квесты, научные лаборатории, подвижные игры, мастер-классы «фокус-покус», лаборатория по производству фирменного парфюма ХК «Трактор», игровая зона «Мастерславль», площадка Аэрохоккей.

— Фуд-корт: разнообразные точки общепита, представление эксклюзивного хоккейного бургера.

— Зона развлечений 3D: шоу с участием бойцов ММА, боксу, каратэ, джиу-джитсу, спарринги, кросс-фит, турнир «самый сильный фанат».

— Автозона: тест-драйв автомобиля, выставка мотоциклов, в том числе, марки Harley-Davidson.

После 19.00 на фестивальной сцене выступит группа «Интонация» — исполнители саундтреков к хоккейному сериалу «Молодежка», а в 21.00 — известная команда «Кар-Мэн» во главе со своим главным исполнителем Сергеем Лемохом. На финише фестиваля — салют.

КСТАТИ

Перед стартом нового сезона КХЛ «Трактор» сыграет два контрольных матча с уфимским «Салаватом Юлаевым» (17-18 августа), а с 22 по 25 августа выступит на турнире Памяти Ромазана в Магнитогорске («Трактор», «Металлург», «Сибирь», «Куньлунь Ред Стар»).

Регулярный чемпионат КХЛ «Трактор» начнет в понедельник, 2 сентября с домашней игры с подмосковным «Витязем» (начало в 19.00), 4-го «медведи» примут в Челябинске питерский СКА. С 7 по 20 сентября черно-белые проведут восемь выездных матчей.