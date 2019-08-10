«Нас чуть на колбасу не порубили»: Как в Челябинске прошел фестиваль Traktor Open-2019

На фестивальные точки Traktor Open благоухающие ароматами шашлыков, бургеров и колбасок, судя по всему, отправили тех, кому нужно жирка поднабрать. А заодно и с болельщиками пообщаться. Ребята недавно вернулись с тяжелых тренировочных сборов в Словении. А в субботу еще и первая игра «Трактора» на Кубке губернатора. Так, что кое-кому из игроков не помешало бы фанатской энергией подзарядиться.

ТОЛКОМ НЕ ПОЕЛИ

На перекус после торжественного открытия со сцены первыми двинулись новички. Чешский форвард Томаш Гика в компании двух своих партнеров осел в бургерной. А позже раскрыл секрет фирменного бургера от «Трактора», сказав, что это будет здоровенная котлета с овощами и приправленная остреньким соусом.

Нападающие Егор Бабенко и Александр Подкорытов лихо жарили шашлыки и колбаски. Андрей Ерофеев, Игорь Исаев и Леонид Лавриненко проходили практику по приготовлению пиццы. Исаев внимательно слушал, но поглядывал на тех, кто рядом уплетал итальянское кушанье за обе щеки.

Финский защитник Ессе Виртанен на пару с чешским форвардом Лукашом Седлаком хозяйничали около куриной точки. А готовить смузи вместе с компанией отправили новичка «Трактора» двухметрового вратаря Ивана Федорова.

Кому смузи?!Фото: Алексей МИКУШИН

— В прошлом году, когда я играл в Уфе за «Салават Юлаев», такой фестиваль тоже устраивали. Так, что у меня уже есть такой опыт. Нужно чаще неформально встречаться с болельщиками. Здесь заряжаешься энергией, — оторвался от раздачи автографов Федоров.

— На самом деле, поесть толком не удалось, нас самих болельщики чуть на колбасу не порубили, — смеется Ессе Виртанен. — Я впервые на таком масштабном празднике. Столько фото, селфи, автографов. На полжизни хватит. Наверное, Гике повезло больше — он в закрытой поварской зоне за плитой работал.

Андрей Попов — раздавал автографы в фирменной торговой палатке «Трактора», голкипер Василий Демченко работал ди-джеем, Дмитрий Калинин с Алексеем Кручининым и Александром Шаровым расположились в зоне селфи. Новички «Трактора», двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков на пару с Русланов Карлиным готовили коктейли. Но сразу сказали — никакого алкоголя…

ЦЕЛЬ — КУБОК ГАГАРИНА

Перед этим кулинарно-развлекательным шоу не меньше трех тысяч поклонников «Трактора» обступили сценическую площадку. На подиум выходили те, кому предстоит защищать честь клуба в новом сезоне КХЛ. Шашлыки и бургеры — это, конечно, хорошо, но главное добиваться победы на льду.

Кстати, со сцены президент клуба, временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер, поздравляя болельщиков с открытием хоккейного сезона, сразу поставил и задачу — завоевать Кубок Гагарина.

— Я рад быть вместе с вами, вместе с болельщиками, быть частью команды, которую люблю с детства. Хоккей — это символ Южного Урала. «Трактор» — это мощный бренд Челябинска. Поэтому и болельщики и клуб достойны того, чтобы ставить большие задачи и высокие цели и на предстоящий сезон и в целом на перспективу. Наша цель — это Кубок Гагарина. И мы сделаем все для того, чтобы этой цели добиться. Сегодня на Traktor Open мы открываем новый хоккейный сезон, по которому все уже так соскучились. Благодарю всех — болельщиков, спонсоров команды. Все вместе мы добьемся поставленной цели.

Автограф от чемпиона.Фото: Алексей МИКУШИН

ЛЕКЦИИ ПРЕЖДЕ ВСЕГО

— Номер седьмой — Дмитрий Калинин, воспитанник челябинского хоккея, опытнейший защитник, чемпион мира, обладатель Кубка Гагарина, его мастерство и авторитет принесут «Трактору» огромнейшую пользу…

— Номер восьмой Егор Фатеев — воспитанник спортшколы «Трактор», в этом году вернулся в Челябинск из ярославского «Локомотива». Двукрастных обладатель Кубка Харламова. У него астрономический показатель полезности — «+68» (показатель полезности, отражает разность заброшенных и пропущенных командой шайб в то время, когда игрок находился на площадке, — Прим. ред.)…

— Андрей Попов, номер девять. В составе «Трактора» был серебряным и бронзовым призером чемпионата КХЛ, обладатель Кубка Гагарина в составе казанского «Ак Барса». В этом сезоне он вернулся в родной Челябинск.

Ведущие фестиваля под овации приглашали на сцену, и поочередно представляли всех игроков и тренеров. Более трех десятков действующих лиц нового хоккейного сезона. Одних новичков наберется на четыре игровых пятерки.

Народу - море!Фото: Алексей МИКУШИН

Крайне любопытным, кажется, 28-летний новичок черно-белых канадец Эндрю Кейлоф. Парень окончил престижный Принстонский университет. Изучал биологию, химию, инженерное дело. А в хоккей играл в свободное от учебы время за университетскую команду. И, только получив диплом, решил уехать в Швецию. Выступал за один из клубов, и даже стал победителем и призером чемпионата этой страны. А в прошлом году проявил свои бомбардирские качества в нижегородском «Торпедо» — сыграл в 65 матчах, набрал 43 (22+21) очка. Кстати, Эндрю трудился в «Торпедо» под руководством нынешнего тренера «Трактора» Петериса Скудры.

«КАР-МЕН», САЛЮТ, КВАРТИРА

Под занавес фестиваля Traktor Open-2019 на сцене с легендарными хитами отжег Сергей Лемох со своей знаменитой командой «Кар-мен». А когда стемнело, в небе яркими красками взорвался фестивальный салют

Напомним, что 10 августа стартует предсезонный турнир Кубок губернатора Челябинской области. Соперниками «Трактора» станут череповецкая «Северсталь», магнитогорский «Металлург» и Сборная команда Кубка губернатора. Первый матч черно-белые проведут со Сборной Кубка губернатора (начало 10 августа в 17.00). Смотрите полное расписание турнира и цены на билеты.

Кстати, на турнире среди болельщиков, купивших билеты на один из шести матчей турнира, разыграют однокомнатную квартиру.

КСТАТИ

На фестивале Traktor Open вице-президент ХК «Трактор» Борис Видгоф объявил о том, что дополнительные спонсорские средства выделены спортивной школе «Трактор». Символический чек на миллион рублей вручили директору школы Андрею Кудинову.