В Курганской области перевернулся рейсовый автобус
Утром, в районе десяти часов, рейсовый автобус направлялся из Кургана в село Целинное. В салоне ехали 47 пассажиров. Вдруг машину резко повело на обочину и она свалилась в кювет.
— Спасатели рассказали нам, что у водителя отказало рулевое управление, — сообщили журналисту КП-Челябинск курганцы, проезжавшие мимо места аварии.
В больницу на «скорой помощи» доставили пятерых пострадавших. Двое из них находятся в реанимации. Еще одного пассажира спасатели из МЧС с помощью спецоборудования извлекают из груды металлических обломков. Ему зажало ноги.
Всего пострадали 14 человек. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.
Пятерых пострадавших отвезли в больницу. Фото: ГУ МЧС по Курганской области
— Как так случилось? — недоумевают курганцы в соцсетях и ругают водителей. — Гололёд что ли в августе месяце? Водители вообще в курсе, что они людей возят? Надо следить за дорогой, а не за своими СМС-оповещениями в телефоне. Сколько раз такое видели, как они пялились в гаджеты во время езды.
Другие защищают шофера:
— Отказ рулевого, причём тут водитель! На этом маршруте работают взрослые мужчины, им не до гаджетов!
Точную причину и виновных назовет следствие.
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КСТАТИ
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ИСТОЧНИК KP.RU