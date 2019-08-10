В Курганской области перевернулся рейсовый автобус

Утром, в районе десяти часов, рейсовый автобус направлялся из Кургана в село Целинное. В салоне ехали 47 пассажиров. Вдруг машину резко повело на обочину и она свалилась в кювет.

— Спасатели рассказали нам, что у водителя отказало рулевое управление, — сообщили журналисту КП-Челябинск курганцы, проезжавшие мимо места аварии.

В больницу на «скорой помощи» доставили пятерых пострадавших. Двое из них находятся в реанимации. Еще одного пассажира спасатели из МЧС с помощью спецоборудования извлекают из груды металлических обломков. Ему зажало ноги.

Всего пострадали 14 человек. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Пятерых пострадавших отвезли в больницу. Фото: ГУ МЧС по Курганской области

— Как так случилось? — недоумевают курганцы в соцсетях и ругают водителей. — Гололёд что ли в августе месяце? Водители вообще в курсе, что они людей возят? Надо следить за дорогой, а не за своими СМС-оповещениями в телефоне. Сколько раз такое видели, как они пялились в гаджеты во время езды.

Другие защищают шофера:

— Отказ рулевого, причём тут водитель! На этом маршруте работают взрослые мужчины, им не до гаджетов!

Точную причину и виновных назовет следствие.

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