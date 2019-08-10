2019-08-10T11:25:43+03:00
Происшествия

В Курганской области перевернулся рейсовый автобус

Пострадали 14 человек. Двое - в тяжелом состоянии
Андрей СОКОЛОВ
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В автобусе ехали 47 человек. Фото: ГУ МЧС по Курганской областиВ автобусе ехали 47 человек. Фото: ГУ МЧС по Курганской области
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Утром, в районе десяти часов, рейсовый автобус направлялся из Кургана в село Целинное. В салоне ехали 47 пассажиров. Вдруг машину резко повело на обочину и она свалилась в кювет.

— Спасатели рассказали нам, что у водителя отказало рулевое управление, — сообщили журналисту КП-Челябинск курганцы, проезжавшие мимо места аварии.

В больницу на «скорой помощи» доставили пятерых пострадавших. Двое из них находятся в реанимации. Еще одного пассажира спасатели из МЧС с помощью спецоборудования извлекают из груды металлических обломков. Ему зажало ноги.

Всего пострадали 14 человек. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Пятерых пострадавших отвезли в больницу. Фото: ГУ МЧС по Курганской области

Пятерых пострадавших отвезли в больницу. Фото: ГУ МЧС по Курганской области

— Как так случилось? — недоумевают курганцы в соцсетях и ругают водителей. — Гололёд что ли в августе месяце? Водители вообще в курсе, что они людей возят? Надо следить за дорогой, а не за своими СМС-оповещениями в телефоне. Сколько раз такое видели, как они пялились в гаджеты во время езды.

Другие защищают шофера:

— Отказ рулевого, причём тут водитель! На этом маршруте работают взрослые мужчины, им не до гаджетов!

Точную причину и виновных назовет следствие.

Если вам известны подробности этого происшествия и у вас есть фото с места события, сообщите нам:

Viber/WhatsApp: +7-908-081-64-29

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

КСТАТИ

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ДТП с участием пассажирского автобуса под Новороссийском Видео: СК России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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