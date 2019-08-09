Андрей Курбацких: Мы строим город, которым его жители будут гордиться

Руководитель холдинга «АРК ГРУПП» Андрей Курбацких уверен: столице Южного Урала пришло время уходить от возведения однотипных высотных кварталов и сосредоточиться на создании таких жилых микрорайонов, где качество городской среды будет соответствовать лучшим городам Европы, где будет комфортно жить, работать, учиться и отдыхать всем категориям населения — хоть студентам, хоть бизнесменам. Таким «городом будущего уже сегодня» и является проект «АРК ГРУПП» — L-TOWN.

ШОС ушел — дома остались

— Андрей Васильевич, до сих пор о вашем новом проекте было известно лишь в контексте саммитов ШОС и БРИКС, мол, кто-то строит на Новоградском тракте «президентскую деревню» для глав государств. И мало кто знает, что «АРК ГРУПП» готовит что-то для «простых смертных». Что станет с проектом теперь, когда ясно, что первые лица Челябинск не посетят?

— Мы придумали L-TOWN много лет назад. Так получилось, что старт проекта совпал с подготовкой Челябинска к саммитам. То есть мы начали строить с объектов, в которых должны были жить иностранные делегации. И, скажу честно, восемь анонсированных коттеджей площадью 280 — 290 квадратных метров каждый для глав государств в него не вписывались. Такие фешенебельные дома с большими земельными участками только «разжижают» застройку, а это ведет к неприятным социальным явлениям: меньше людей, меньше детей, разобщенность населения, меньше привлекательность для захода туда бизнеса из сфер торговли и услуг. Давно доказано, что для развития социальной среды нужно определенное количество людей на гектар. Плотная застройка, что бы кто ни говорил, — это вовсе не плохо. Просто под этими словами нельзя подразумевать шестнадцати-двадцатиэтажные муравейники, надо знать меру. Что касается коттеджей для глав государств, то эта идея появилась уже после разработки концепции L-TOWN. Но получилось интересно. Это был некий вызов для нас: справимся ли?

Сегодня эти коттеджи, конечно, остаются в проекте. Просто часть их будет сделане как дуплексы. Эти дома красиво дополнят центральный бульвар L-TOWN.

Руководитель холдинга «АРК ГРУПП» Андрей Курбацких.

«Town» на любой вкус

— Странно слышать о необходимой плотности населения от авторов резиденции «Соколиная гора»…

— «Соколиная гора» — наша гордость. Это, по большому счету, парк и сквер в сосновом бору, в который лаконично вписаны дома с современной архитектурной концепцией. Плюс высокое качество обслуживания. Небольшой масштаб резиденции привлекает тех, кто ценит уют и спокойствие, но также и лишает возможности предоставить жителям некоторые сервисы, там сложно создать по-настоящему городскую комфортную среду, которая совмещает и торговые площади, и развлечения, и социальную сферу.

Другое дело L-Town. Слово «town», «город», в названии проекта не случайно. Оно означает, что, как и в любом городе мира за редким исключением, каждый сможет найти жилье, в котором ему будет комфортно. L-Town, возможно, в чем-то даже более элитен чем «Соколиная гора»: здесь есть дорогие объекты — дома даже выше классом, чем в резиденции. Но, помимо них, уже в первой очереди строительства, которая будет завершена этой осенью, представлены также объекты от 24 квадратных метров до 280-ти. Именно в этом ключевое преимущество проекта: каждый, кто захочет жить в L-Town, сможет подобрать жилье по своему вкусу и достатку.

— Как-то сразу представляется странная картина: вот улочка особняков, а вот — шестнадцатиэтажки…

— Сложно коротко рассказать обо всем проекте в целом. Там только предварительная концепция — 300 страниц текста и графики. Но такой эклектики, как вы описали, не будет. Если коротко, L-Town — это полностью самодостаточный объект, не зависящий от других населенных пунктов. Одна из его ключевых особенностей — трех-пятиэтажная застройка, самое высокое здание — в 9 этажей. Уже в первой очереди предусмотрены бульвар и настоящая городская площадь. В течение двух лет будет сдан первый детский сад, потом — школа. Все дома — из керамического кирпича, «панелек» у нас не будет.

По примеру Швеции и Бельгии

— И все-таки те комплексы, которые строились в последние годы в Челябинске вашими коллегами, более-менее однородны. Вот элитный коттеджный поселок, а вот — микрорайон многоэтажек, предназначенных для людей с невысоким доходом. Не будет ли проблем от смешения социальных слоев?

— Наоборот, я считаю такой подход единственно правильным. Мы не считаем себя какими-то уральскими самородками, которые решили, что социум устроен как-то так, а людям комфортно вместе жить так-то. Мы просто досконально и детально разобрались в том, как к этому вопросу подходят ведущие компании в мире. Есть науки, которые изучают строительство в частности и жизнь города в целом. И они говорят, что единственный способ обеспечить уверенное развитие любой территории больше 20 гектаров — это смешение всех слоев общества. Когда в академгородке только студенты, а в частном секторе только бабушки-дедушки — это не есть хорошо, людям надо жить вместе. Устойчиво развиваются в европейских городах именно районы, где такое «смешивание» запланировано девелопером еще при создании концепции и проектировании города. В таких районах есть и построенные по определенным законам многоквартирные дома, и объекты более высокого ценового сегмента.

— Вы сказали, что вы «не самородки». А откуда взялась концепция такого «города для всех»?

— В России таких примеров я не знаю. Есть отдельные элементы в разных проектах, но именно элементы. В Европе параллели проводятся легко. Например, Royal Seeport в Швеции, в Стокгольме, и финский проект Jätkäsaari в Хельсинки. Оба построены на месте старых морских портов, это относительно новые проекты, по большей части уже застроенные, похожие на наше центральное ядро — средне- и малоэтажная застройка. Я неслучайно привожу в пример именно Северную Европу: там климатические условия похожи на наши. И там устроено все так, что предусмотрено не только жилье, но и социальная инфраструктура и места для работы и отдыха. Там люди гордятся своим местом жительства, сегодня эти районы превратились из старых доков в украшение городов, куда приезжают учиться градостроители и архитекторы из разных стран мира. Для профессионалов Royal Seeport и Jätkäsaari стали примерами того, как надо планировать и строить современные города. А для жителей это их любимый дом.

— Вот кстати, насчет работы. С «северка»-то не всегда успеваешь в центр Челябинска, а уж из-за черты города…

— Уже на первом этапе строительства мы уделили много внимания объектам в L-Town, где можно будет работать и зарабатывать. Это, например, невредные производства с нулевой санитарной зоной, а также торговые объекты и объекты сервиса. Отдельно стоит рассказать о недавно подписанном с ЮУрГУ соглашении о создании научно-образовательного кластера по информационным технологиям.

Эта идея у нас родилась после посещения города Лев в Бельгии. Еще 10 лет назад это был ничем не примечательный европейский университет, вокруг которого в какой-то момент стали строить жилье для профессоров и студентов. За эти 10 лет, объединив совершенно разных людей и занявшись современными технологиями, Лев прошел большой путь и стал одним из европейских лидеров в медицинских и IT-разработках с доходами в несколько миллиардов евро. Вы можете возразить, что в России всегда все иначе, но мы с руководством ЮУрГУ уверены, что L-Town и Челябинску ничто не мешает повторить историю успеха Лева. Более того, нам нужна такая история! И мы сделаем все от себя зависящее, чтобы воплотить ее в жизнь.

Вообще мы предусмотрели все, чтобы в L-Town потянулся местный бизнес. Для бизнеса важна локация, все участки на Новоградском тракте заняты, там уже просто не осталось свободной земли. Мы же предлагаем удобные для развития площадки. Уверен, рано или поздно будет наполнен каждый «пустой стакан», и в конце концов в самом L-Town и рядом с ним будет создано не меньше семи тысяч рабочих мест. Крупные работодатели тоже планируются. В свое время мы с правительством Челябинской области провели серьезную работу по привлечению к нам компании «Икея». А там только внутри торгового центра предполагается около двух тысяч рабочих мест!

— Все-таки люди ведь не могут всю жизнь прожить внутри одной территории. Тем более, рядом миллионный Челябинск.

— Не вижу никаких проблем. От L-Town до улицы Чичерина — 5 — 7 минут неспешной езды. А Чичерина и Тополиная аллея — это же, по сути, новый центр Челябинска. Столько же по времени — до центра поселка Кременкуль. При этом, что необычно для Челябинска, кругом леса, водоемы, а вот пресловутое «вредное производство» — отсутствует. Неслучайно сейчас мы говорим о том, что L-Town — это больше хорошего: удобное месторасположение, экология, жилье на любой вкус, опыт самых благополучных стран. На последнее я тоже рассчитываю: все-таки южноуральцы уже вырастают из советских кварталов. Они ездят по свету, видят, как живут люди — и сами уже давно хотят жить как минимум так же. Мы строим именно такой город, которым его жители будут гордиться. Уверен, L-Town, так же как финский и шведский проекты, станет изюминкой. Причем не только для Челябинской области, но и для всей России.