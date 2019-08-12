2019-08-12T11:01:35+03:00
Общество

Котову возмутили раскопки на дорогах и во дворах Челябинска

Коммунальщики не спешат зарывать ямы после ремонта
Ольга АНТОНОВА
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Ямы после ремонта не заделывают неделями. Фото: Мария ЛЕНЦ.Ямы после ремонта не заделывают неделями. Фото: Мария ЛЕНЦ.
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На аппаратном совещании 12 августа врип главы города Наталья Котова указала на медлительность дорожников и коммунальщиков.

— Опять на пересечении пр. Ленина и ул. Энгельса ограждение установлено. В выходные проезжала, видела... Ну, что опять случилось? — спросила на аппаратном совещании временно исполняющая полномочия главы города Наталья Котова у своего заместителя Владимира Алейникова.

Алейников пояснил, что в субботу, 10 августа, на перекрестке бетонировали кольцо колодца. Как только раствор приобретет нужную твердость, восстановят асфальт.

Коварные «спотыкания» на челябинских дорогах из-за вечных раскопок нервируют и водителей-«чайников», и опытных. Иногда сложно перестроиться, чтобы объехать провал, не создавая аварийной ситуации. И стоят вокруг дыры в дороге хлипкие пластиковые ограждения неделями. И хорошо, если стоят. Бывает, в провалившийся люк колодца дорожники сунут кусок картона или доски: вот вам предупреждение. Осторожными будьте!

Та же беда с раскопками во дворах: разроют коммунальщики землю над лопнувшей трубой, огородят сигнальной ленточкой, и зияет яма месяцами. В дожди вокруг разливается жидкая грязь. А потом небрежно зароют, перемешав землю с крупными камнями. Такая кочка вместо асфальта, например, образовалась за домом № 99а по ул. Братьев Кашириных.

Владимир Алейников объяснил, что вся беда в бюрократии: подрядчик может продлевать до бесконечности разрешения на раскопки. И ничего не делать! В мэрии предлагают сократить число продлений до одного и потом требовать жестких сроков и штрафовать.

— Регламент и жизнь несколько разнятся. По регламенту подрядчик, может, и все соблюдает, но жители Челябинска недовольны. Если продлили срок раскопок, ходите каждый день и смотрите, что они там делают! — отрезала Котова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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