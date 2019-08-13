2019-08-13T12:38:46+03:00
Общество

А подбородок-то голый! Рассказываем, куда делась растительность у победителя конкурса бородачей

Главное, что это не напугало барбера
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«КП»-Челябинск подвела итоги фотоконкурса «Жизнь бородата!»«КП»-Челябинск подвела итоги фотоконкурса «Жизнь бородата!»Фото: Андрей АБРАМОВ

«КП»-Челябинск подвела итоги фотоконкурса «Жизнь бородата!», который проходил на нашем сайте. Заботливо выращенной растительностью на своем лице похвастались семеро челябинцев, но только одного наш партнер, барбершоп Black Papa, выбрал в качестве победителя.

Победителю планировали подарить сертификат на услуги барбершопа и продемонстрировать мастер-класс по укладке бороды.

И вот в назначенный день и час на пороге Black Papa появляется молодой человек…с гладко выбритым лицом.

«КП»-Челябинск подвела итоги фотоконкурса «Жизнь бородата!» Фото: Андрей АБРАМОВ

«КП»-Челябинск подвела итоги фотоконкурса «Жизнь бородата!»Фото: Андрей АБРАМОВ

Что это? Ошибка? Обман? Подставное лицо? Мужчина поспешил объясниться.

— Я был в отпуске. Бриться лень, вот и отпустил бороду. Результат мне понравился. Но у нас на работе строгий дресс-код, не предполагающий растительность на лице. Вот и пришлось все сбривать. Зато хоть снимки остались на память. До следующего отпуска, — рассказал победитель фотоконкурса Виталий Домашев.

«КП»-Челябинск подвела итоги фотоконкурса «Жизнь бородата!» Фото: Андрей АБРАМОВ

«КП»-Челябинск подвела итоги фотоконкурса «Жизнь бородата!»Фото: Андрей АБРАМОВ

«КП»-Челябинск подвела итоги фотоконкурса «Жизнь бородата!» Фото: Андрей АБРАМОВ

«КП»-Челябинск подвела итоги фотоконкурса «Жизнь бородата!»Фото: Андрей АБРАМОВ

Как ни странно, отсутствие бороды нисколько не смутило мастера барбершопа Black Papa…. Вооружившись машинкой для стрижки волос, расческой и ножницами барбер сделал на голове нашего победителя ультрасовременную укладку.

«КП»-Челябинск подвела итоги фотоконкурса «Жизнь бородата!» Фото: Андрей АБРАМОВ

«КП»-Челябинск подвела итоги фотоконкурса «Жизнь бородата!»Фото: Андрей АБРАМОВ

«КП»-Челябинск подвела итоги фотоконкурса «Жизнь бородата!» Фото: Андрей АБРАМОВ

«КП»-Челябинск подвела итоги фотоконкурса «Жизнь бородата!»Фото: Андрей АБРАМОВ

Кульминацией стало огненное шоу в исполнении барбера. Пламя немного смутило нашего победителя, потом ему объяснили предназначение огня.

— Завершающим этапом является обработка волос опасной бритвой с горячим лезвием. Бритва запаивает конец волоса, что позволяет волосам удерживать протеины и влагу. Таким образом волосы выглядят более ухоженными, — объяснил барбер.

«КП»-Челябинск подвела итоги фотоконкурса «Жизнь бородата!» Фото: Андрей АБРАМОВ

«КП»-Челябинск подвела итоги фотоконкурса «Жизнь бородата!»Фото: Андрей АБРАМОВ

«КП»-Челябинск подвела итоги фотоконкурса «Жизнь бородата!» Фото: Андрей АБРАМОВ

«КП»-Челябинск подвела итоги фотоконкурса «Жизнь бородата!»Фото: Андрей АБРАМОВ

Black Papa — это атмосфера с мужским характером. Здесь вы можете сделать брутальную прическу или стильно оформить бороду.

Black Papa — это место, где можно почувствовать себя настоящим мужиком под звуки лезвия и огня. Исключительно мужской клуб для уверенных в себе и сильных духом людей с достаточным количеством тестостерона в крови.

Записаться на услуги

Барбершоп Black PAPA

г.Челябинск, ул. Энгельса, 36;

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ИСТОЧНИК KP.RU

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