А подбородок-то голый! Рассказываем, куда делась растительность у победителя конкурса бородачей
«КП»-Челябинск подвела итоги фотоконкурса «Жизнь бородата!», который проходил на нашем сайте. Заботливо выращенной растительностью на своем лице похвастались семеро челябинцев, но только одного наш партнер, барбершоп Black Papa, выбрал в качестве победителя.
Победителю планировали подарить сертификат на услуги барбершопа и продемонстрировать мастер-класс по укладке бороды.
И вот в назначенный день и час на пороге Black Papa появляется молодой человек…с гладко выбритым лицом.
Что это? Ошибка? Обман? Подставное лицо? Мужчина поспешил объясниться.
— Я был в отпуске. Бриться лень, вот и отпустил бороду. Результат мне понравился. Но у нас на работе строгий дресс-код, не предполагающий растительность на лице. Вот и пришлось все сбривать. Зато хоть снимки остались на память. До следующего отпуска, — рассказал победитель фотоконкурса Виталий Домашев.
Как ни странно, отсутствие бороды нисколько не смутило мастера барбершопа Black Papa…. Вооружившись машинкой для стрижки волос, расческой и ножницами барбер сделал на голове нашего победителя ультрасовременную укладку.
Кульминацией стало огненное шоу в исполнении барбера. Пламя немного смутило нашего победителя, потом ему объяснили предназначение огня.
— Завершающим этапом является обработка волос опасной бритвой с горячим лезвием. Бритва запаивает конец волоса, что позволяет волосам удерживать протеины и влагу. Таким образом волосы выглядят более ухоженными, — объяснил барбер.
Black Papa — это атмосфера с мужским характером. Здесь вы можете сделать брутальную прическу или стильно оформить бороду.
Black Papa — это место, где можно почувствовать себя настоящим мужиком под звуки лезвия и огня. Исключительно мужской клуб для уверенных в себе и сильных духом людей с достаточным количеством тестостерона в крови.
Барбершоп Black PAPA
г.Челябинск, ул. Энгельса, 36;
ИСТОЧНИК KP.RU