«Стоны слышно с улицы»: в Магнитогорске врачей обвинили в том, что они смотрят порно на рабочем месте
Гневный пост в адрес медиков опубликовала подписчица популярного магнитогорского паблика в соцсетях. Женщина рассказала, как вели себя врачи во время госпитализации ее пожилой родственницы.
— Мою бабушку привезли в горбольницу №3 на «скорой». Состояние прединсультное. Ей 84 года. Мы с дочкой ее сопровождали. В приемном покое терапевтического отделения медсестра заявила, что она — не грузчик и бабушку носить не будет. Потом врачи сказали, что купить в палату для больной, — пишет автор поста.
По словам женщины, они с дочерью съездили в аптеку. Когда вернулись, в отделение их не пустили:
— Навстречу нам выбежала неадекватная сотрудница и стала кричать: «Нечего вам тут делать!».
Несмотря, на это все же удалось отнести бабушке «передачку». А дальше началось самое интересное.
— Время было позднее. Мы вызвали такси и ждали возле дверей в отделение. В это время три великовозрастные дамы-сотрудницы ушли в свой кабинет. Включили очень громко телевизор и, не закрыв двери, стали смотреть… порно со стонами. А мы с 14-летней дочкой стали это «слушать». Я стала снимать эти звуки на телефон. Но получилось короткое видео, хотя охи-вздохи там можно услышать. При этом «зрительницы» громко смеялись и обсуждали «интересную» тему. И это люди, которым мы доверяем свое здоровье! — недоумевает автор поста.
В Магнитогорске врачи смотрят порно на рабочем месте.Видео: группа «Черное и белое, Магнитогорск»/vk.com
КОММЕНТАРИЙ
Корреспондент КП-Челябинск позвонил в горбольницу №3. Там подтвердили, что на опубликованном в сети видео — их сотрудница.
— Мы сейчас разбираемся. Руководство запретило нам комментировать ситуацию по телефону. В настоящий момент готовится письменный ответ, — рассказали в приемном покое терапевтического отделения городской больницы №3.
ОТ РЕДАКЦИИ
Надеемся Минздрав свяжется с автором этого поста и даст свою оценку тому, как встретили пациента в больнице, и тому, какие фильмы смотрят сотрудники на рабочем месте. Ждем ответа.
ИСТОЧНИК KP.RU