«Стоны слышно с улицы»: в Магнитогорске врачей обвинили в том, что они смотрят порно на рабочем месте

Гневный пост в адрес медиков опубликовала подписчица популярного магнитогорского паблика в соцсетях. Женщина рассказала, как вели себя врачи во время госпитализации ее пожилой родственницы.

— Мою бабушку привезли в горбольницу №3 на «скорой». Состояние прединсультное. Ей 84 года. Мы с дочкой ее сопровождали. В приемном покое терапевтического отделения медсестра заявила, что она — не грузчик и бабушку носить не будет. Потом врачи сказали, что купить в палату для больной, — пишет автор поста.

По словам женщины, они с дочерью съездили в аптеку. Когда вернулись, в отделение их не пустили:

— Навстречу нам выбежала неадекватная сотрудница и стала кричать: «Нечего вам тут делать!».

Несмотря, на это все же удалось отнести бабушке «передачку». А дальше началось самое интересное.

— Время было позднее. Мы вызвали такси и ждали возле дверей в отделение. В это время три великовозрастные дамы-сотрудницы ушли в свой кабинет. Включили очень громко телевизор и, не закрыв двери, стали смотреть… порно со стонами. А мы с 14-летней дочкой стали это «слушать». Я стала снимать эти звуки на телефон. Но получилось короткое видео, хотя охи-вздохи там можно услышать. При этом «зрительницы» громко смеялись и обсуждали «интересную» тему. И это люди, которым мы доверяем свое здоровье! — недоумевает автор поста.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="400" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/725895" frameborder="0"></iframe> В Магнитогорске врачи смотрят порно на рабочем месте.Видео: группа «Черное и белое, Магнитогорск»/vk.com

КОММЕНТАРИЙ

Корреспондент КП-Челябинск позвонил в горбольницу №3. Там подтвердили, что на опубликованном в сети видео — их сотрудница.

— Мы сейчас разбираемся. Руководство запретило нам комментировать ситуацию по телефону. В настоящий момент готовится письменный ответ, — рассказали в приемном покое терапевтического отделения городской больницы №3.

ОТ РЕДАКЦИИ

Надеемся Минздрав свяжется с автором этого поста и даст свою оценку тому, как встретили пациента в больнице, и тому, какие фильмы смотрят сотрудники на рабочем месте. Ждем ответа.