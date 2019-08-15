2019-08-15T12:25:17+03:00
Общество

Алексей Текслер встретился с новым управляющим Челябинского Отделения Уральского ГУ Банка России

На Южном Урале присутствует более 60 кредитных организаций
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- Фото: gubernator74.ru- Фото: gubernator74.ru
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Заместитель председателя Банка России Руслан Вестеровский представил Алексею Текслеру нового управляющего Отделением по Челябинской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации Елену Федину. На пост она назначена 14 августа.

В беседе с представителями ЦБ РФ глава Челябинской области отметил, что у региона устойчивая финансовая система, есть конструктивное взаимодействие с банковским сектором. Цель региональных властей — улучшение экономических показателей и качества жизни южноуральцев.

— Для жителей области важна стабильность и порядок банковской системы, когда любой человек, обратившись в банк, может быть уверенным, что он свои средства получит и будет обеспечен качественным обслуживанием, и здесь мы решаем одну задачу и готовы сотрудничать, — подчеркнул глава региона.

— В Челябинской области действует шесть самостоятельных банков, они все с универсальной лицензией. В целом, присутствует более 60 кредитных организаций. Одна из задач — увеличение доступности финансовых услуг, а также взаимодействие со всеми финансовыми организациями области (рынок микрофинансирования, страховой рынок и т.д.). Кроме финансового рынка, интерес ЦБ представляет макроэкономический блок — это важно при решении по денежно-кредитной политике, — рассказала Елена Федина.

Кстати, для Елены Фединой Челябинск — город особенный. Она окончила Казанский государственный финансово-экономический институт им. Куйбышева. В системе Банка России работает с 1990 года. С 2014 по 2017 годы занимала должность заместителя управляющего Отделением по Челябинской области Уральского главного управления Центрального банка. Два года назад была назначена заместителем начальника Уральского ГУ Банка России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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