Алексей Текслер встретился с новым управляющим Челябинского Отделения Уральского ГУ Банка России

Заместитель председателя Банка России Руслан Вестеровский представил Алексею Текслеру нового управляющего Отделением по Челябинской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации Елену Федину. На пост она назначена 14 августа.

В беседе с представителями ЦБ РФ глава Челябинской области отметил, что у региона устойчивая финансовая система, есть конструктивное взаимодействие с банковским сектором. Цель региональных властей — улучшение экономических показателей и качества жизни южноуральцев.

— Для жителей области важна стабильность и порядок банковской системы, когда любой человек, обратившись в банк, может быть уверенным, что он свои средства получит и будет обеспечен качественным обслуживанием, и здесь мы решаем одну задачу и готовы сотрудничать, — подчеркнул глава региона.

— В Челябинской области действует шесть самостоятельных банков, они все с универсальной лицензией. В целом, присутствует более 60 кредитных организаций. Одна из задач — увеличение доступности финансовых услуг, а также взаимодействие со всеми финансовыми организациями области (рынок микрофинансирования, страховой рынок и т.д.). Кроме финансового рынка, интерес ЦБ представляет макроэкономический блок — это важно при решении по денежно-кредитной политике, — рассказала Елена Федина.

Кстати, для Елены Фединой Челябинск — город особенный. Она окончила Казанский государственный финансово-экономический институт им. Куйбышева. В системе Банка России работает с 1990 года. С 2014 по 2017 годы занимала должность заместителя управляющего Отделением по Челябинской области Уральского главного управления Центрального банка. Два года назад была назначена заместителем начальника Уральского ГУ Банка России.