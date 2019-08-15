Выходные в Челябинске 17-18 августа: рыцарские бои, фестиваль осени и чемпионат по варке ухи

Масштабный фестиваль исторической реконструкции пройдет на Южном Урале 6+

Удивительное дело: в эру высоких технологий люди стали тяготеть к Средневековью. Фольклорные мотивы на современных инструментах, мужи, закованные в кольчугу, бьются на ристалище, дамы примеряют исторические сарафаны. Исторический фестиваль «Южный рубеж» на выходных проведут в Троицке.

— Торговцы откроют лавки с диковинным товаром, воины продемонстрируют свое мастерство, а музыканты наполнят ваши сердца мелодиями из былых времен. В программе фестиваля представлены показательные бои на мечах и копьях реконструкторами из Урала, Сибири и Поволжья, мастер-классы и интерактивные площадки, посвященные ремеслам VIII — XIII веков, борьба на поясах и скандбол — средневековое регби, исторический показ мод, — рассказывают организаторы.

Как добраться к месту проведения. На Троицком тракте при въезде в город есть светофор. Сворачивайте на Казахстан — направо, проезжайте мост. Площадка фестиваля будет в полях слева на берегу реки Уй. Придется проехать пару сотен метров в сторону границы и повернуть обратно на ближайшем развороте.

18 августа, воскресенье

Троицк

10.00 — 17.00

Вход свободный

В челябинском парке горожан подготовят к осени 4+

Как это ни прискорбно, но приближается осень. Но в Саду Победы в Тракторозаводском районе решили, что не время унывать, нужно, наоборот, подкопить сил. В парке проведут творческий фестиваль «Осенний заряд».

На мероприятии споют профессиональные вокалисты. Еще обещают битву диджеев. Но если вам не интересно смотреть малоизвестных артистов, то можно посетить один из многочисленных мастер-классов.Например, по актерскому мастерству, вокалу или танцам. Будет работать выставка-продажа декоративных безделушек.

А после посещения площадки фестиваля можно прогуляться по Саду Победы. Его за последние годы привели в порядок, так что бродить по местным аллеям приятно.

17 августа, суббота

Сад Победы

Тел. (351) 225-31-79

13 00 — 17.00

В Челябинской области выберут лучшую уху 6+

Лингвисты говорят, что слово уха пошло от древнего корня, означающего отвар. Этот суп — одно из древнейших блюд русской кухни. Когда оно появилось сегодня сказать невозможно. Известно лишь, что во времена после крещения Руси ухой именовали вообще любой суп. Исключительно рыбную похлебку он стал означать лишь при Петре Великом.

Интересно, что кулинары до сих пор спорят, из какой рыба и какой консистенции должна быть настоящая уха. Мы же приглашаем вас на гастрономический конкурс «Фестиваль ухи-2019» в Усть-Катав. Гостей ждет конкурс на лучшего юного рыболова, конкурс на самую вкусную уху, конкурс бардовской песни «У костра». Заявиться участником уже нельзя. Но ведь можно приехать зрителем и продегустировать работы всех конкурсантов и просто отдохнуть.

18 августа, воскресенье

Берег Юрюзани в районе поселка Лука

Начало: 13.00

Вход свободный

КУДА СХОДИТЬ С ДЕТЬМИ

Большие театры до сих пор находятся в творческом отпуске. Возобновления спектаклей стоит ожидать в сентябре. Но драмы для детей уже начинают показывать. Так что можете сводить чадо окультуриться.

«Душа подушки» 6+

Пьесу написал молодой драматург Олжас Жанайдаров. Несмотря на казахские корни, он блестящий российский литератор. История происходит в детской комнате. Жанр — мягкая сказка, а актерам придется сыграть… подушки. Эта история случилась в детской комнате, пока там никого не было. По сценарию только что в садике закончился тихий час, в комнате из детей остался только мальчик. На кроватях и полу разбросаны семь подушек, разные по форме и объему. Они потихоньку начинают шевелиться.

17 августа, суббота

Молодежный театр

Тел. (351) 263-22-03

Начало : 11.00, 14.00

Билет: 250 руб.

«Гусенок» 2+

Историческая постановка. На сцене кукольного ее впервые показали 32 года назад. История про Аленку и гусенка-непоседу Дорофея. Маленькие зрители участвуют в спектакле, влияют на ход событий, помогая Аленке спасти птицу от хитрой лисы.

Продолжительность спектакля — 50 минут (с антрактом).

17 августа, суббота

Театр кукол им. Вольховского

Тел. (351) 791-66-04

Начало: 11.00

Билет: 150-350 руб.

«Бармалей против Айболита» 5+

Еще один театральный долгожитель. На сцене он с 1992 года. В динамичном спектакле есть все, что любят дети: погони, приключения, плавание к далекой земле.

Знаменитая история о противостоянии доброго звериного доктора Айболита и коварного разбойника Бармалея рассказана с интонациями искрометного юмора и иронии. А сам Бармалей здесь скорее бестолковый и нелепый, чем страшный и злой.

18 августа, воскресенье

Театр кукол им. Вольховского

Тел. (351) 791-66-04

Начало: 11.00

Билет: 150 — 350 руб.

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