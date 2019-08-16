2019-08-16T04:47:26+03:00
Общество

Тренер из Челябинска пожаловался Алексею Текслеру на соседство алкомаркета со спортивным клубом

Он просит также главу региона обратить внимание на засилье магазинов, торгующих спиртным и днем, и ночью
Андрей СОКОЛОВ
Поделиться:
Марс Рахматуллин - мастер спорта по дзюдо и армейскому рукопашному бою, победитель чемпионата Вооруженных сил РФ.Марс Рахматуллин - мастер спорта по дзюдо и армейскому рукопашному бою, победитель чемпионата Вооруженных сил РФ.
Изменить размер текста:

Экс-наставник сборной команды Центрального военного округа Марс Рахматуллин последнее время тренирует детишек. Учит азам боевых искусств мальчишек с 4-летнего возраста. И не просто преподает приемы. В основе его программы тренировок лежит военно-патриотическое воспитание, ведь сам Марс много лет отдал службе в Вооруженных силах России.

Сегодня он преподает в одном из спортивных клубов микрорайона «Парковый», куда приходят на тренировки не только мальчики, в клубе также учатся хореографии девочки.

Но с недавних дверь сюда стали все чаще открывать двери взрослые дядьки с перегаром. Дело в том, что в доме по адресу Краснопольский проспект, 13 находится с десяток точек, торгующих спиртным. Есть даже пивнушки, где пиво наливают и по ночам. Пьяницы путают двери и вламываются в клуб, пугая посетителей.

А недавно прямо в плотную с клубом открыли винный магазин.

— Я обратился в руководителю магазина. Спросил, как же так, кто им дал лицензию на то, чтобы открывать рядом со спортивным учреждением алкомаркет. В ответ услышал, мол, у них все по закону и их ничего не волнует.

Тогда Марс написал обращение к главе региона Алексею Текслеру с просьбой обратить внимание на то, что открыть спортивный клуб сегодня во много раз сложнее, чем алкогольную точку.

Текст обращения читайте в нашем репортаже «ЗОЖ под градусом» >>

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Горздрав разберется, виноваты ли врачи в смерти пациентки в Челябинске
Челябинский урбанист придумал новый бренд города вместо красных труселей
Жителей Челябинска ждут по-летнему теплые выходные
В селе Кунашак открылась площадка для вертолетов санитарной авиации
Получить водительские права в Челябинске теперь можно только по записи
Челябинская область продолжит программу расселения аварийного жилья
Владимир Путин официально отказал Челябинску в саммитах ШОС и БРИКС
В сентябре в школы Южного Урала придут 650 тысяч детей
«Вкалывают роботы, а не человек»: в Челябинске жильцы многоэтажки заподозрили соседа в добыче криптовалюты
«Хочется, но пока не будем»: Алексей Текслер оценил перспективы строительства метро в Челябинске
Уникальную военную икону привезли в Челябинск всего на несколько дней
Еще одна вертолетная площадка для санавиации появилась в Челябинской области
У шершневской плотины в Челябинске сносят мини-рынок
Пьяный южноуралец на мотороллере «Муравей» устроил смертельную аварию на трассе