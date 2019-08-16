Тренер из Челябинска пожаловался Алексею Текслеру на соседство алкомаркета со спортивным клубом

Экс-наставник сборной команды Центрального военного округа Марс Рахматуллин последнее время тренирует детишек. Учит азам боевых искусств мальчишек с 4-летнего возраста. И не просто преподает приемы. В основе его программы тренировок лежит военно-патриотическое воспитание, ведь сам Марс много лет отдал службе в Вооруженных силах России.

Сегодня он преподает в одном из спортивных клубов микрорайона «Парковый», куда приходят на тренировки не только мальчики, в клубе также учатся хореографии девочки.

Но с недавних дверь сюда стали все чаще открывать двери взрослые дядьки с перегаром. Дело в том, что в доме по адресу Краснопольский проспект, 13 находится с десяток точек, торгующих спиртным. Есть даже пивнушки, где пиво наливают и по ночам. Пьяницы путают двери и вламываются в клуб, пугая посетителей.

А недавно прямо в плотную с клубом открыли винный магазин.

— Я обратился в руководителю магазина. Спросил, как же так, кто им дал лицензию на то, чтобы открывать рядом со спортивным учреждением алкомаркет. В ответ услышал, мол, у них все по закону и их ничего не волнует.

Тогда Марс написал обращение к главе региона Алексею Текслеру с просьбой обратить внимание на то, что открыть спортивный клуб сегодня во много раз сложнее, чем алкогольную точку.

Текст обращения читайте в нашем репортаже «ЗОЖ под градусом» >>

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