У пяти тысяч почтальонов Челябинской области вырастет зарплата

Глава региона Алексей Текслер провел рабочую встречу с генеральным директором Почты России Николаем Подгузовым.

Говорили о самом важном для сотрудников большой организации — росте зарплат.

— Принято решение о том, что с 1 ноября текущего года работникам Почта России Челябинской области будет увеличена зарплата на 21%. Это очень значимо и существенно. Почта России — один из крупнейших работодателей области, и такое повышение заработной платы — важный вклад в социальное развитие региона. Благодарю руководство за это решение, — подчеркнул Алексей Текслер.

В Челябинской области заработная плата вырастет у почти пяти тысяч южноуральских почтовиков. Речь идет о почтальонах, операторах связи, начальниках отделений и их замов.

На Южном Урале появится логистический почтовый центр. А это - новые рабочие места. Определен земельный участок для строительства, есть юридическая и техническая экспертизы. Площадь центра составит 15 тыс кв м. Предполагаемый срок открытия — декабрь 2020 га.