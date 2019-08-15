В Челябинске получить посылку можно без паспорта и квитанции
Глава Челябинской области и генеральный директор Почты России Николай Подгузов побывали на челябинском постовом отделении № 90 по пр. Ленина, 35.
– Отделение современное, применяются новые технологии. Почта России становится ближе, комфортней и удобней для наших жителей. Мы этому очень рады, – сказал Алексей Текслер.
Отделение отремонтировано по проекту «Новый формат»: капремонт и новые электронные сервисы. Например, забрать посылку можно с помощью простой электронной подписи. Регистрация занимает считанные минуты, и в дальнейшем клиенту при получении отправления не требуется заполнять извещения и предъявлять паспорт. Экономится время.
Отделение немаленькое — обслуживает более девяти тыс жителей Центрального и Советского районов. Каждый день сотрудники отделения обрабатывают до 1,7 тыс почтовых отправлений.
ИСТОЧНИК KP.RU