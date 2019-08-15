Алексей Текслер распорядился донести информацию о переходе на цифровое ТВ до каждого южноуральца

14 октября нынешнего года в Челябинской области отключат аналоговое ТВ: регион переходит на «цифру». Вопрос подготовки к событию обсудили на совещании главы региона Алексея Текслера с руководителями органов местного самоуправления.

— Необходимо дойти до каждого человека, провести адресную работу с домохозяйствами, особенно это касается тех населенных пунктов, которые находятся вне приема цифрового телевидения, рассказать обо всех мерах социальной поддержки, необходим личный контакт и понимание того, что происходит, — поставил задачу Алексей Текслер.

Переход предусматривает поддержку южноуральцев, нуждающихся в особой заботе государства. Перечень льготных категорий будет расширен — это поручение Алексея Текслера. Например, право на субсидии получат инвалиды по слуху, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, дети погибших защитников Отечества и жертвы политических репрессий.

Еще одно послабление — для южноуральцев с низкими доходами. Выплаты предоставят семьям, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 величины прожиточного минимума. Новые правила предоставления субсидий на цифровое телевидение будут закреплены законодательно. Депутаты Законодательного собрания Челябинской области рассмотрят поправки в закон уже в августе.

Особые условия предусмотрены для льготников тех населенных пунктов, которые находятся вне зоны приема цифрового сигнала и где после отключения аналогового телевещания единственным способом приема ТВ-сигнала останется спутниковое ТВ. Для них размер единовременной выплаты составляет сумму фактических расходов по приобретению и установке спутникового оборудования, но не более 6 500 рублей. Мерами господдержки уже воспользовались 1063 семей Челябинской области.