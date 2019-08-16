На ЧТЗ не будут сокращать рабочие места

На ЧТЗ Алексею Текслеру первым делом показали образцы техники военного и гражданского толка, которую за 86 лет выпускал и выпускает завод. Трактор «Сталинец», который до войны поднимал колхозы; танки Победы, сходившие с конвейера тракторного завода огромными партиями; мирная послевоенная техника — тракторы, бульдозеры, трубоукладчики. Экскурсию провели гендиректор АО «НПК «Уралвагонзавод» Александр Потапов и гендиректор ООО «ЧТЗ-Уралтрак» Петр Переведенцев.

СОХРАНЕНИЕ БРЕНДА

Побывал Алексей Текслер на главном конвейере, в цехах, а после встретился с заводчанами.

Глава региона пояснил, что еще до визита на ЧТЗ он провел встречу с руководством «Уралвагонзавода», в состав которого входит челябинское предприятие. Решено, что в начале декабря будет готова Стратегия развития предприятия, суть которой — в развитии. И добавил, что от истории предприятия дух захватывает. Для Челябинска, области и страны важно сохранить бренд ЧТЗ, важно, чтобы предприятие развивалось.

— В развитии с точки зрения объемов — по гособоронзаказу и по гражданской продукции. Было много разговоров о сокращении штатов. Руководство завода заверило меня, что никаких сокращений на предприятии не будет. Планы развития, которые нам нужно будет принять, ориентируют меня на безусловное сохранение и бренда «ЧТЗ», дорогого для каждого из нас. И на развитие, решение социальных вопросов, — сказал глава региона.

НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ ВОЗМОЖНОСТИ

Глава региона рассказал о приоритетах власти по преображению Челябинска. Заводчане — жители мегаполиса, перспективы города их волнуют.

— Первое: наведение порядка — от благоустройства до общественного транспорта, от двора до городских пространств. Второе: медицина. Ситуация по Челябинску не так плоха, как в других территориях, но и здесь есть чем заниматься. Внедряем проект «Бережливая поликлиника». Третье: социальная политика. В центре внимания — ветераны. Впереди 75-летие Победы, приняты решения по поддержке уважаемых земляков. Четвертое: экономика. Воссоздано министерство промышленности. В нашей области, учитывая присутствие госкопораций «Ростех», «Роскосмос», «Росатом»; учитывая обширность других предприятий разного толка, мы можем производить любую линейку продукции, но не пользуемся этим потенциалом.

Открытость — важный элемент политики областных властей. Глава региона практикует встречи с жителями во всех территориях, где бывает с рабочими визитами; общается с жителями в соцсетях.

ВЕК ТАНКОПРОМА — НАШ ПРАЗДНИК

Заводчан волнует, как региональные власти поддержат торжества в честь 100-летия танковой промышленности, которые грядут в 2020 году. Алексей Текслер пояснил, что дате, важной для Челябинска, который в годы войны именовался Танкоградом, будет уделено большое внимание в рамках празднования 75-летия Победы. Танки, которые сходили с конвейера ЧТЗ, Победу и добыли.

Прямая речь:

Глава Челябинской области Алексей Текслер:

О перспективе выпуска двигателей для электроэнергетики на площадке ЧТЗ:

— Такая потребность существует сегодня и для развития Арктики, и для развития распределенной генерации в стране. Это большой и важный тренд, прописанный, к слову, в Указе Президента России как отдельное направление — развитие электроэнергетики. Мощных современных двигателей для электроэнергетики недостаточно. Мы обсудили вопрос возможности производить эти двигатели здесь, на ЧТЗ. Важный стратегический формат для страны — ветродизельные, солнечнодизельные станции с современной автоматикой, которые могут работать в отдаленных территориях. На Дальнем Востоке, на Крайнем Севере необходимо надежное качественное электроснабжение. И если ЧТЗ сможет с этой задачей справиться, это будет плюс и для предприятия, и для региона, и для всей страны.