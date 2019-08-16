2019-08-16T10:35:00+03:00
Происшествия

«Увлекались оккультизмом»: полиция разыскивает парня с девушкой из Челябинска, которые сбежали в секту

Перед тем как исчезнуть молодой человек оставил страшную записку
Олег ПАВЛОВ
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В Челябинске подростки могли сбежать в секту. Коллаж: Анатолий ЖДАНОВ/«Легион-СПАС»В Челябинске подростки могли сбежать в секту. Коллаж: Анатолий ЖДАНОВ/«Легион-СПАС»
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Волонтеры поискового отряда «Легион-Спас» накануне опубликовали объявление о розыске двух молодых людей. Полиция подтвердила — ищут. Даниил Савишин и Екатерина Тарасова ушли из квартиры на Солнечной, 13. На Северо-Западе жил молодой человек. Вторые сутки от них нет вестей.

В объявлении о пропаже значилось важное уточнение: могли попасть в секту. КП-Челябинск также обратила внимание на странную деталь — ребята уже совершеннолетние, а искать их начали сразу. Ведь раньше действовало «правило трех дней»: заявление о пропаже взрослых разрешали писать по прошествии нескольких суток. А этих ребят начали искать сразу.

— Сейчас это правило отменили. Работают сразу по заявлению. Если, конечно, человек склонен пропадать на несколько дней — то в полиции советуют подождать. Но если уверены, что ситуация ненормальная — заявление принимают сразу и начинают розыск, — рассказала координатор «Легион-СПАС» Татьяна Гроза.

Ориентировка на Даниила.

Ориентировка на Даниила.

Источник в полиции сообщил КП-Челябинск, что сбежавший парень из неполной семьи.

— Мать лишена родительских прав, отец работает в частных разъездах. Парень по большей части жил с бабушкой. Девочку растит мать. Есть информация, что пропавшие увлекались оккультизмом. Даниил оставил записку, что собирается покончить с собой. Поэтому поиски начали безотлагательно. Есть информация, что они добрались до Свердловской области.

Если вы что-то знаете о местонахождении пропавших, звоните в полицию 02, 102 — с мобильного, либо координаторам «Легион-СПАС»: 8 (902) 604-56-10, 8 (951) 455-13-17.

Ориентировка на Екатерину.

Ориентировка на Екатерину.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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