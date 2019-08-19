Скидки до 30% в новой аптеке Живика в ТРК «Космос» в Челябинске

В Торгово-развлекательном комплексе «Космос» рядом с магазином «Ашан» открылась новая аптека Живика. В новой аптеке — скидки на популярные товары до 30%. Акция действует до 29 сентября.

Купить по выгодной цене можно лекарства от гриппа и ОРВИ, анальгетики, антигистаминные, средства для желудочно-кишечного тракта, слабительные, успокоительные и другие препараты.

Живика — динамично развивающаяся аптечная сеть, представленная в 5 регионах.Благодаря интернет-аптеке, покупать лекарства стало быстрее и выгодней. Заказать любой товар можно на сайте, затем выкупить заказ в аптеке. Аптека Живика в ТРК «Космос» работает без выходных с 8 утра до 22 часов вечера.

В интернет-аптеке — выгодно

Наверное, каждому знакома ситуация, когда с температурой вынужден стоять в очереди в аптеку и пока она доходит, уже не сравниваешь цену на товар, а берешь первое, что порекомендует фармацевт. Потом оказывается, что мог купить лекарство выгодней, эффективней или заменить на аналог.

В интернет-аптеке все проще: можно выбрать лекарство в каталоге (например средства от гриппа и ОРВИ), тут же сайт сам подберет аналоги по действующему веществу. Останется только выбрать дозировку, посмотреть, где его можно купить дешевле, оформить заказ и выкупить. Если лекарство знакомо или выписано врачом, то вводите название в поисковую строку.

В интернет-аптеке есть информация, что покупают вместе с товаром, состав и инструкция по применению, сроки годности лекарства, отзывы от покупателей. Придя в одну аптеку, вы узнаете цену на препарат только в этой аптеке, на сайте за один клик мышкой можно сравнить цены во всех 60 аптеках Живика, представленных в Челябинске. При этом, бронируя товары в интернет-аптеке, вы фиксируете цену на заказанные лекарства сразу на 36 часов.

Наличие лекарств в аптеках Живика также отражается на сайте, вся информация актуальна и обновляется каждый час.

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