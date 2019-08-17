2019-08-17T09:33:15+03:00
Дом. Семья

«Все без ума от Наоми»: собака породы сиба-ину из Челябинска ведет милый инстаграм

Примеряет одежду, позирует на фоне красивых мест и дарит улыбку
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Сиба-ину Наоми живет в Челябинске.Сиба-ину Наоми живет в Челябинске.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В субботу-воскресенье можно отдохнуть от серьезных новостей. Предлагаем посмотреть инстаграм собаки породы сиба-ину по кличке Наоми. Милый пёсель живет в Челябинске. Это — начинающая звезда «Инстаграма».

Сиба-ину — национальное достояние Японии. От этих собачек без ума интернет.

В своем аккаунте Наоми рассказывает о своих путешествиях. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В своем аккаунте Наоми рассказывает о своих путешествиях.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

— С мужем очень любим собак этой породы. Они супермилые и дисциплинированные. По счастливому стечению обстоятельств наши друзья как раз владеют питомником, где разводят таких. Зная о наших чувствах, ребята на свадьбу подарили нам Наоми, — рассказала КП-Челябинск хозяйка Ксения Фатеева.

Идея собачьего инстаграма показалась молодоженами веселой затеей. Профиль ведут от имени Наоми.

Собака в рубашке. Ничего необычного. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Собака в рубашке. Ничего необычного.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

— У нас скопилось огромное количество видео и фото с Наоми. Бесконечно выкладывать их в своих профилях в инсте мы не хотели, поэтому завели ее личную страницу. Стали вести ее по фану, никаких «контент-планов» и специальных фотосессий у нас не случалось. Писать от ее имени без фанатизма по две строчки — это, на мой вкус, логично. Страница же ее, — говорит Ксения.

Фото сделали перед приближением весны. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Фото сделали перед приближением весны.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В «Инстаграме» сотни популярных аккаунтов животных. Когда хозяева раскручивают профиль, то частенько начинают зарабатывать на рекламе.

— Вообще не думаю о заработке, для меня это исключительно развлечение. Но муж порой шутит, что, может быть, Наоми скоро заработает достаточно денег, чтобы съехать от нас, — отметила Ксения.

Капитан собака. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Капитан собака.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Хозяева Наоми ратуют за заведения Pet Friendly. Дословно — «дружественны к питомцам».

— Очень радеем за расширения списка заведений в Челябинске, где рады не только людям, но и питомцам. Веду список таких мест. Пока в моем перечне восемь заведений. В конце концов, это важно для социализации собак и часто является дополнительной точкой притяжения для заведения. Очень много людей всегда подходят погладить, сфоткаться с животными.

Наоми встречает друзей и подруг. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Наоми встречает друзей и подруг.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

У Наоми 2,5 тысячи подписчиков. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

У Наоми 2,5 тысячи подписчиков.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Наоми хозяевам подарили на свадьбу. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Наоми хозяевам подарили на свадьбу.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Подписаться на Наоми в Instagram @shiba.naomi.

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

shiba.naomishiba.naomi
Люди без ума от походки Наоми
833 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Щенячий патруль: Как миниатюрные служебные собаки МВД ищут бомбы в номерах президентов и королей
Покорить короля Испании во время осмотра его люкса, обескуражить пса Джорджа Буша-младшего и унюхать бомбу на Олимпиаде - все это по их лохматому плечу [фото, видео]
Новости 24
Грибники нашли в лесу Челябинской области трюфели
«Маркетинговый ход?»: вандалы спилили кресты на кладбище в Челябинской области
В Зауралье ищут няню для мальчика 36 лет
Нашествие тарантулов в Челябинске: горожане ловят их в своих квартирах
Челябинский кандидат в депутаты подписал своей фамилией заплатки на асфальте
Гонщик из Челябинска разбил автомобиль на ралли в Чехии
В Челябинской области разыскивают серийного угонщика иномарок
В Челябинской области неизвестные растерзали четырех серых цапель
Жители Магнитогорска распознали «монстра», найденного в квартире
В Магнитогорске нашли семейство загадочных грибов
В Магнитогорске доктор вытолкнула пациента из кабинета
Ночью в Челябинске такси попало в массовое ДТП
Вор, дважды ограбивший цветочный магазин в Челябинске, попал на камеру наблюдения
«Хотите, как в Челябинске?» В Магнитогорске вырубают деревья ради парковок
«Осталось найти жирафа Мелмана и льва Алекса»: в Челябинском зоопарке выбрали кличку новорожденной зебре
Выставка цветов и плодов в Челябинске: жюри наградили чиновников, монастырь и детский садик
Жара в Челябинске сменится дождями
Пасущихся баранов заметили среди многоэтажек в Челябинске
Из Кургана в Екатеринбург хотят пустить скоростной поезд «Ласточка»
Жителей Челябинска позабавила девушка, которая сушит волосы, свесившись из окна
В Челябинской области вырастут выплаты труженикам тыла и детям погибших защитников Отечества
Молодой водитель погиб в лобовом столкновении под Курганом
Цыганку из Челябинской области заподозрили в краже светловолосого ребенка
Турфирма из Челябинска собрала с туристов деньги на Турцию и пропала
В ближайшее воскресенье на Южном Урале воздух прогреется до +30 в тени
В 60-ти школах Челябинской области ставят неправильные оценки
Жители Челябинска в который раз жалуются на нелегальный зверинец в парке Гагарина
«Как мы без этого жили?»: фасады домов в Челябинске украсили гигантская колибри и тигренок
Водители машин, эвакуированных от Оперного театра в Челябинске, готовят жалобу в руководство полиции