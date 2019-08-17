«Все без ума от Наоми»: собака породы сиба-ину из Челябинска ведет милый инстаграм

В субботу-воскресенье можно отдохнуть от серьезных новостей. Предлагаем посмотреть инстаграм собаки породы сиба-ину по кличке Наоми. Милый пёсель живет в Челябинске. Это — начинающая звезда «Инстаграма».

Сиба-ину — национальное достояние Японии. От этих собачек без ума интернет.

В своем аккаунте Наоми рассказывает о своих путешествиях.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

— С мужем очень любим собак этой породы. Они супермилые и дисциплинированные. По счастливому стечению обстоятельств наши друзья как раз владеют питомником, где разводят таких. Зная о наших чувствах, ребята на свадьбу подарили нам Наоми, — рассказала КП-Челябинск хозяйка Ксения Фатеева.

Идея собачьего инстаграма показалась молодоженами веселой затеей. Профиль ведут от имени Наоми.

Собака в рубашке. Ничего необычного.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

— У нас скопилось огромное количество видео и фото с Наоми. Бесконечно выкладывать их в своих профилях в инсте мы не хотели, поэтому завели ее личную страницу. Стали вести ее по фану, никаких «контент-планов» и специальных фотосессий у нас не случалось. Писать от ее имени без фанатизма по две строчки — это, на мой вкус, логично. Страница же ее, — говорит Ксения.

Фото сделали перед приближением весны.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В «Инстаграме» сотни популярных аккаунтов животных. Когда хозяева раскручивают профиль, то частенько начинают зарабатывать на рекламе.

— Вообще не думаю о заработке, для меня это исключительно развлечение. Но муж порой шутит, что, может быть, Наоми скоро заработает достаточно денег, чтобы съехать от нас, — отметила Ксения.

Капитан собака.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Хозяева Наоми ратуют за заведения Pet Friendly. Дословно — «дружественны к питомцам».

— Очень радеем за расширения списка заведений в Челябинске, где рады не только людям, но и питомцам. Веду список таких мест. Пока в моем перечне восемь заведений. В конце концов, это важно для социализации собак и часто является дополнительной точкой притяжения для заведения. Очень много людей всегда подходят погладить, сфоткаться с животными.

Наоми встречает друзей и подруг.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

У Наоми 2,5 тысячи подписчиков.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Наоми хозяевам подарили на свадьбу.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Подписаться на Наоми в Instagram @shiba.naomi.

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