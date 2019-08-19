2019-08-19T08:59:30+03:00
Общество

Спасавшая людей с А321 стюардесса — выпускница МГТУ им. Г.И. Носова

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Среди членов экипажа лайнера Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», экстренно приземлившегося 15 августа в Подмосковье, оказалась выпускница Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова.

27-летняя стюардесса Алия Слякаева, которая помогала пассажирам экстренно эвакуироваться в кукурузном поле, окончила в 2015 году институт экономики и управления по направлению «государственное муниципальное управление». Скромная, хрупкая, добрая девушка, но такая смелая Алия продолжает получать слова благодарности за спасенные жизни.

«Искренне добрый. Искренне умный. Искренне самоотверженный. Искренне помогающий Человек», «Спасибо за спасенные жизни, храни вас Бог!», «Низкий Вам поклон за спасенные жизни, за мужество и смелость, за профессионализм и стойкость!», «Для пассажиров в этом самолете вы были Ангелами-спасителями», «Спасибо вам за людей!!!», «Вы герой. Вы помогали людям выйти из самолета», «Спасибо вам всем!!!! Гордимся!!!», — пишут россияне.

Слаженные и грамотные действия всех членов экипажа помогли спасти жизни 226 пассажиров. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами России всех членов экипажа за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях. Командиру Дамиру Касимовичу Юсупову и второму пилоту Георгию Александровичу Мурзину присвоены звания Героев Российской Федерации. Старший бортпроводник Дмитрий Николаевич Ивлицкий, бортпроводники Дмитрий Николаевич Гончаренко, Надежда Павловна Вершинина, Алия Маратовна Слякаева, Яна Игоревна Ягодина удостоены Ордена Мужества.

Мы безмерно благодарим всех членов экипажа за спасение жизней. Мы безмерно гордимся нашей смелой выпускницей, нашим героем за самоотверженность и грамотное управление в экстренной ситуации. Будучи такой хрупкой быть такой сильной! Гордимся!

ИСТОЧНИК KP.RU

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